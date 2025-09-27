Άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, φορείς, σχολεία, επιστήμονες και καλλιτέχνες από τις 12.00 το πρωί έως αργά το βράδυ, σε μια ολοήμερη διάδραση με επίκεντρο την πολυδιάστατη παρουσία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από την ανέγερσή του έως σήμερα.

Ένα θέατρο ανοιχτό για όλους! Ένα θέατρο-μια πόλη!

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Α ́ «Τα σχολεία του Πειραιά» ΩΡΑ | 12.00

Πώς ονειρεύομαι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μαθητές από όλες τις βαθμίδες παρεμβαίνουν μιλώντας για τον τρόπο που ονειρεύονται ένα ισχυρό, σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό.

Παρεμβαίνουν τα παρακάτω σχολεία:

• 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά • Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D’ ARC

• Ιωνίδειος Σχολή • Γενικό Λύκειο Καμινίων • 6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου • 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου • 7ο Γυμνάσιο Πειραιά • 3ο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις:

• Από την Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D’ ARC, με εμψυχωτή-συντονιστή τον Γιάννη Ευθυμιάδη, Φιλόλογο – Ποιητή

• Από την Ιωνίδειο Σχολή, με εμψυχώτρια την Κλειώ Φανουράκη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

• Από το 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, με εμψυχώτρια

τη Γεωργία Σκοτιδάκη, Φιλόλογο

Β ́ «Οι Πειραιώτες θυμούνται» ΩΡΑ | 17.00

Ομιλητές

Νότης Ανανιάδης, Δημοσιογράφος

Γιάννης Κλάδης, Δημοσιογράφος

Στέφανος Μίλεσης, Συγγραφέας Ιστοριογραφίας Επιχειρήσεων

Αγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Γιώργος Χρονάς, Συγγραφέας – Ποιητής – Λογοτέχνης – Εκδότης

Γ’ «Με μεγάλη καρδιά» ΩΡΑ | 18.30

Ομιλητές

Ανδρέας Κολίσογλου, Σκηνοθέτης -Ψυχολόγος,- Χρήστης Κινητικών Βοηθημάτων

Μαρία Κουλούρη,Ψυχοθεραπεύτρια-Λογοθεραπεύτρια – Ποιήτρια

Κωνσταντίνος Μίχος, Χορογράφος-Καθηγητής -Δημιουργός

του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρία

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την κεντρική εκδήλωση, στις 19.00, στην Κεντρική Σκηνή με θέμα : ‘‘H ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Χαιρετισμό θα απευθύνουν :

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Γιάννης Χατζηαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Λίτσα Μπαφούνη Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ομιλητές

Γρηγόρης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Μαριάννα Κάλμπαρη, Ηθοποιός – Σκηνοθέτης – Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης

Ματίνα Καλτάκη, Δημοσιογράφος – Κριτικός Θεάτρου

Γιάννης Μετζικώφ, Ζωγράφος – Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος

Ειρήνη Μουντράκη, Υπεύθυνη Δραματολογίου-Βιβλιοθήκης-Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό Θέατρο

Χρήστος Μποκόρος, Ζωγράφος

Θανάσης Νιάρχος, Συγγραφέας – Ποιητής – Δοκιμιογράφος – Δημοσιογράφος

Νίκος Παΐσιος, Επιμελητής Εκθέσεων – Συγγραφέας

Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός – Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη

Συραγώ Τσιάρα, Ιστορικός Τέχνης – Γενική Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

* Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.