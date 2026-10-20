Η παράσταση «Γιοι και κόρες», ξεκίνησε και φέτος την πορεία της, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ, «Ελένη Ερήμου».

Δεν πρόκειται απλώς για την επιστροφή μιας ακόμη παράστασης που αγαπήθηκε από το κοινό, αλλά για ένα πραγματικό κοινωνικό συμβάν. Άνθρωποι διαφορετικής αφετηρίας, επαγγελματικής πορείας, μόρφωσης ή οικονομικών δυνατοτήτων αφηγήθηκαν «τη μία ιστορία που ξεχωρίζουν από τη ζωή τους». Ιστορίες που δεν καταγράφηκαν από τα επίσημα βιβλία, αλλά που έδωσαν ζωή στην ιστορία αυτής της χώρας, συνεχίζουν να γεμίζουν τη σκηνή του Θεάτρου ΕΛΕΡ, δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή τους. Όχι ως νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, αλλά ως εκφρασμένη ανάγκη για το παρόν. Οι μικρές αποφάσεις, τα μεγάλα λάθη, οι δισταγμοί, οι έρωτες που θάφτηκαν, οι ταπεινώσεις που δεν ξεχάστηκαν, φτιάχνουν την κοινή περιουσία όλων μας. Που μπορεί να μην γίνουμε μανάδες και πατεράδες, έχουμε όμως όλοι υπάρξει γιοι και κόρες. Και ίσως αυτή είναι η διαχρονική δύναμη αυτής της παράστασης.

Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν ασταθή και που δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε, η παράσταση προτείνει κάτι ουσιαστικό: να ακούσουμε ο ένας τον άλλον με ψυχραιμία, να δούμε τις κοινές αγωνίες και τις επιθυμίες μας, να συγχωρέσουμε ή να γελάσουμε με τα λάθη μας και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη όλων να δώσουμε νόημα στη ζωή μας.

Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα:

«Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;»

Το «Γιοι και κόρες» πρωτοπαρουσιάσθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών το 2012. Ακολούθησε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Παίχτηκε με τεράστια επιτυχία για δύο χρόνια στα: Bios, Θέατρο του Νέου Κόσμου, SarajevoWinterFestival-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, CSS Teatro Stabile-Ουντίνε, Spazio Teatro NO’HMA-Μιλάνο, Λευκωσία.

Πέρυσι παίχτηκε στο ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ Σπύρου Ευαγγελάτου και φέτος συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ«Ελένη Ερήμου.

Παραστάσεις του έργου έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη, σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία και θεατρικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Βοσνιακά και Ισπανικά και τιμηθεί με τα: Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρικού Έργου 2013-2014 και International Prize Il Teatro Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015.

Συντελεστές

Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Χρύσανθρος Χριστοδούλου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Επιμέλεια κίνησης-Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτογραφίες: Ναυσικά Κίρκη, ΕλίναΓιουνανλή

Σχεδιασμός αφίσας: Sonke

Εκτέλεση παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Social Media-VideoTrailer: Nαυσικά Κίρκη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης

Βίντεο:Δείτε το Trailer της παράστασης

Πληροφορίες

Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου»(Φρυνίχου 10, Πλάκα, Μετρό Ακρόπολη)

Τηλέφωνο:211 735 3928

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο:18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων ticketservices.gr

Τιμές εισιτήριων

Γενική είσοδος:20 ευρώ

Φοιτητικά-Μαθητικά-ΑΜΕΑ:16 ευρώ

Τελευταία σειρά μειωμένης ορατότητας: 14 ευρώ

Σπουδαστές Δραματικών Σχολών-Ανέργων: 10ευρώ (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα)