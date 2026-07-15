Η Σάμος, ταυτοποιημένη διεθνώς για το μοσχάτο κρασί της που παράγεται με χειρωνακτική εργασία στις ορεινές πεζούλες ξερολιθιάς, χάρη στο μεράκι και την αγάπη των αμπελοκαλλιεργητών της, ετοιμάζεται για έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς: Τις ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, σε μια δημιουργική σύμπραξη με τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου, ξεκινά και φέτος τις «Γιορτές Κρασιού 2026» από το εμβληματικό Μουσείο Οίνου της Σάμου, δίνοντας έμφαση στη μακραίωνη οινική παράδοση του τόπου. Στη Σάμο, το κρασί δεν είναι μόνο ένα ξεχωριστό προϊόν, αλλά είναι η ίδια η ταυτότητα του τόπου και των ανθρώπων της, αποτυπωμένη στους ορεινούς αμπελώνες, το μοναδικό σαμιακό terroir, την απλόχερη φιλοξενία, τη γεύση της ποιότητας, τα μοναδικά αρώματα.

Η εναρκτήρια εκδήλωση, ανοικτή στο κοινό, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, από τις 20:00 στο Μουσείου Οίνου, προσφέροντας μια μοναδική γνωριμία με την ιστορία του σαμιακού αμπελώνα και της οινικής παραγωγής αλλά και με ελεύθερη οινογευστική δοκιμή των εκλεκτών ξηρών, ημίξηρων και γλυκών κρασιών του Συνεταιρισμού.

Την ατμόσφαιρα θα ντύσουν μελωδικά οι μουσικοί Γιώργος Λιάπης και Τάσος Τσερές, παντρεύοντας τα αρώματα του μοσχάτου, με τα ηχοχρώματα της παράδοσης.

Οι «Γιορτές Κρασιού» αποτελούν μια ανοιχτή πρόσκληση φιλοξενίας και εξωστρέφειας και διοργανώνονται κάθε χρόνο στις σημαντικότερες αμπελοοινικές περιοχές της Σάμου. Με τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων που διοργανώνουν μια σειρά από βιωματικές δράσεις, θεατρικά και μουσικοχορευτικά δρώμενα εμπνευσμένα από τη μυθολογία και την ιστορία της αμπελουργίας, οι επισκέπτες του νησιού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τον πολιτιστικό και οινογευστικό πλούτο του Μοσχάτου.