Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έδωσε «φωνή» στο στερνό αντίο των φίλων και συγγενών του Διονύση Σαββόπουλου, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Α’ Νεκροταφείο.

Στον περιβάλλοντα χώρο της Μητρόπολης, μετά την ολοκλήρωση της τελετής και κατά τη μεταφορά του φερέτρου στο όχημα που θα το μεταφέρει στο Νεκροταφείο, η μπάντα έπαιξε δύο εμβληματικά τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη: τη «Συννεφούλα» και το «Τι έπαιξα στο Λαύριο».

Το συγκεντρωμένο πλήθος, συγκινημένο, τραγούδησε και χειροκρότησε.

Δείτε βίντεο: