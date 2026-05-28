Το δραματικό φιλμ «Afterpiece», παραγωγής Χονγκ Κονγκ, με παραγωγό τον Derek Yee και σκηνοθέτη τον πρωτοεμφανιζόμενο Keane T.K. Wong, επιλέχθηκε για να ανοίξει το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 21 Ιουνίου.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Owen, έναν άλλοτε επιτυχημένο θεατρικό σκηνοθέτη που βιώνει καλλιτεχνικό αδιέξοδο εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Η επιστροφή της πρώην αγαπημένης του, που επιδιώκει να ξαναμπεί στη ζωή του, συμπίπτει με την κρίση στον γάμο του, καθώς η σύζυγός του φαίνεται έτοιμη να τον προδώσει. Μέσα σε αυτή τη συναισθηματική αναταραχή, ο Owen αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα θεατρική παράσταση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, όταν γνωρίζει τη Hannah, μια νεαρή και άπειρη ηθοποιό που διεκδικεί τον βασικό γυναικείο ρόλο, αρχίζει να συγχέει όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και την πραγματική ζωή.

Όπως αναφέρει το Variety, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Stephen Fung, Chrissie Chau, Myolie Wu και Angela Yuen.

Η παραγωγή του «Afterpiece» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διαδοχής Σκηνοθετών» του Χονγκ Κονγκ, μιας κρατικής δράσης που φέρνει κοντά καταξιωμένους δημιουργούς με νέα ταλέντα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, ο Yee λειτούργησε ως παραγωγός και μέντορας του Wong, μεταφέροντάς του την εμπειρία του από τον χώρο του κινηματογράφου. Ο Wong είχε στο παρελθόν εργαστεί σε ταινίες όπως τα «I Am Somebody», «Sword Master» και «In Search of Lost Time».

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης διοργανώνεται υπό την εποπτεία της Κρατικής Διοίκησης Κινηματογράφου της Κίνας, με τη συνεργασία του ομίλου China Media Group και της δημοτικής αρχής της Shanghai.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ