Οι πύλες του 45oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βανκούβερ (VIFF) ανοίγουν στον Καναδά την 1η Οκτωβρίου με την ασυνήθιστη κωμωδία του Τζέσι Άιζενμπεργκ «The Debut» με θέμα το κοινοτικό θέατρο και τη Τζούλιαν Μουρ και τον Πολ Τζαμάτι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η ταινία λήξης του VIFF είναι το «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, μαύρη κωμωδία που διαδραματίζεται στην περίοδο πριν από το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί τους πράκτορες της CIA που υποδύονται οι Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ, σύμφωναμε το Variety.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που είναι από τα βασικά κινηματογραφικά γεγονότα του Καναδά περιλαμβάνει 162 ταινίες μεγάλου μήκους, 12 παγκόσμιες πρεμιέρες και έξι διεθνείς, μαζί με 91 ταινίες μικρού μήκους και δύο σειρές, που αντιπροσωπεύουν συνολικά τίτλους από 76 χώρες.

Η ταινία «Fjord» του Κρίστιαν Μουνγκίου, βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, το «All of a Sudden» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, το «Look Back» του Κόρε-έντα Χιροκάζου Hirokazu είναι μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στον Καναδά.

Άλλα αξιοσημείωτα κινηματογραφικά έργα που θα προβληθούν είναι η ταινία «Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η ιστορία του Πίτερ Φάρελι «I Play Rocky» και το «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν, που αφορά έναν διοργανωτή underground πάρτι και ανακαλύπτει ότι έχει παιδί.

Οι φετινές επιλογές, σύμφωνα με τον διευθυντή προγραμματισμού του VIFF, Κέρτις Βόλοστσουκ επικεντρώνονται στο άγχος της στιγμής. «Σε πολλές περιπτώσεις βλέπετε έργα που μιλούν για μια ανθρωπιστική απάντηση σε αυτό» δήλωσε στο Variety. «Τα καθήκοντά μας για φροντίδα μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια κοινότητα, μέσα σε μια πόλη και ποιες μορφές μπορεί να πάρει αυτό. Αυτό αντηχεί τόσο στις αφηγήσεις όσο και στα ντοκιμαντέρ του προγράμματος» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ