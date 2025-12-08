Συνέχεια στην επιτυχημένη συνεργασία του με τη Sonar Music δίνει ο Γρηγόρης Πετράκος με ένα τραγούδι, που ξεχωρίζει από το πρώτο του άκουσμα.

Ο γνωστός ερμηνευτής μάς παρουσιάζει το νέο του single, που έχει τίτλο «Δεν έφυγα ποτέ».

Το νέο τραγούδι του Γρηγόρη Πετράκου αποτελεί μια δημιουργία του πολυδιάστατου τραγουδοποιού, Βασίλη Δημα και μιλάει για τους έρωτες που δεν τους σβήνει ο χρόνος.

Την ενορχήστρωση και παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Αντρέας Γιατράκος.

Το «Δεν έφυγα ποτέ» οπτικοποιήθηκε υπό τη σκηνοθετική ματιά του Πέτρου Σκούτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Πέμπτη ο Γρηγόρης Πετράκος ενώνει το χθες με το σήμερα του ελληνικού τραγουδιού στο Ammos live.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει τίτλο «Πέμπτες αλά παλαιά» και το οποίο κλέβει την παράσταση, καθώς αναδεικνύει μουσικά διαμάντια από το παρελθόν, που όσα χρόνια κι αν περάσουν λάμπουν και μας ταξιδεύουν στις χρυσές εποχές του λαϊκού τραγουδιού.