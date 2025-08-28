Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έφτασαν ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν, για να παραβρεθούν στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα τους ταινία «Bugonia».

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, ενώ η Έμμα Στόουν ήταν εντυπωσιακή με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα και γυαλιά ηλίου.

Μαζί τους ήταν και οι ηθοποιοί Έινταν Ντέλμπις και Τζέσι Πλέμονς, που πρωταγωνιστούν στην ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, αλλά και ο σεναριογράφος Γουίλ Τρέισι, ο διευθυντής φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν και ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντρικς.

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο. Λατρεύω το υλικό που τον έλκει και τους κόσμους και τους χαρακτήρες που θέλει να εξερευνήσει. Ήταν αρκετά γενναιόδωρος ώστε να με αφήσει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου», είπε η Έμμα Στόουν για τη νέα της συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο.

«Έχουμε συνεργαστεί με τον Γιώργο πολλές φορές. Έτσι, αυτό που καταλήγει να νιώθει κανείς είναι ένα πραγματικά παρήγορο και ασφαλές περιβάλλον για να εξερευνήσει και να νιώσει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Ξέρω ότι όλοι λένε ότι είναι σαν να είμαστε μια οικογένεια, αλλά όντως νιώθεις έτσι όταν έχεις φτιάξει τόσα πολλά πράγματα μαζί και έχεις βρεθεί σε αυτά τα χαρακώματα μαζί» πρόσθεσε.