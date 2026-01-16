Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θητείας της στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, βρίσκεται στην Κίνα, όπου προσκεκλημένη του Εθνικού Θεάτρου της Σανγκάης σκηνοθετεί τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με θίασο αποκλειστικά Κινέζων ηθοποιών.

Από τη νέα σεζόν 2026-2027 θα επιστρέψει στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου, με την υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Εναρκτήρια παράσταση ο εμβληματικός Μακμπέθ. Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, έρχεται τον προσεχή Νοέμβριο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η διανομή και οι συντελεστές της παράστασης θα ανακοινωθούν σύντομα, όπως και ο προγραμματισμός του θεάτρου για τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζουμε ότι τη χρονιά που πέρασε συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού θεάτρου από τον Σπύρο Α.Ευαγγελατο και τη Λήδα Τασοπούλου.