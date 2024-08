Με την ταινία «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον, άνοιξε χθες η αυλαία του 81ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (28/8- 7/9), με τη φετινή διοργάνωση να υπόσχεται λάμψη και μία «έκρηξη» από αστέρες στο κόκκινο χαλί της, οι οποίοι πέρυσι απουσίαζαν λόγω της απεργίας της ένωσης των Αμερικανών ηθοποιών.

Αντζελίνα Τζολί, Μόνικα Μπελούτσι, Χοακίν Φίνιξ, Ντάνιελ Κρεγκ, Lady Gaga, Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Κέιτ Μπλάνσετ, Νικόλ Κίντμαν, Τίλντα Σουίντον, Τζούλιαν Μουρ, Τζουντ Λο, Σιγκούρνι Γουίβερ, είναι μόνο κάποια από τα μεγάλα ονόματα που θα βρεθούν στο Λίντο.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Σκαθαροζούμη» -της κλασικής κωμωδίας τρόμου του 1988- του Τιμ Μπάρτον θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού με τον Μάικλ Κίτον να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας δίπλα του τη Γουαϊνόνα Ράιντερ, τη Μόνικα Μπελούτσι, τον Γουίλεμ Νταφόε, την Κάθριν Ο’ Χάρα, και την Τζένα Ορτέγκα, με την οποία ο Αμερικανός σκηνοθέτης συνεργάστηκε και στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Wednesday».

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται συναρπαστική. Είκοσι μία ταινίες είναι υποψήφιες για τον Χρυσό Λέοντα, το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ, εκ των οποίων πολλές θεωρούνται ήδη arthouse διαμαντάκια.

Με ανυπομονησία αναμένεται φυσικά το σίκουελ του «Τζόκερ» με τίτλο «Joker: Folie à Deux», σε σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς, στο οποίο πρωταγωνιστεί και πάλι ο Χοακίν Φίνιξ – ο οποίος το 2020 είχε κερδίσει μάλιστα και το Όσκαρ για την ερμηνεία του, με την Lady Gaga να βρίσκεται αυτή τη φορά στο πλευρό του. Υπενθυμίζεται πως το 2019 το «Joker» είχε κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία.

Ανάμεσα στις πολυαναμενόμενες ταινίες του φετινού προγράμματος συναντάμε την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «The Room Next Door» με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ, την κωμωδία δράσης «Wolfs» του Τζον Βατς, που φέρνει μαζί στη μεγάλη οθόνη τους Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ, το «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Σ. Μπάροους με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται έναν ηρωινομανή στο Μεξικό του ‘40, το «The Order»- το νέο φιλμ του δημιουργού του «Nitram», Τζάστιν Κουρζέλ με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Νίκολας Χουλτ, καθώς επίσης, και τη νέα ταινία του Χιλιανού Πάμπλο Λαραΐν, «Maria», που καταπιάνεται με τη ζωή της Μαρίας Κάλλας με την Αντζελίνα Τζολί να ερμηνεύει τη μεγάλη σοπράνο.

Ακόμη, έχουν ήδη κυκλοφορήσει διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στα μεγάλα κινηματογραφικά έντυπα που αυξάνουν την προσμονή για το «Babygirl»- το ερωτικό θρίλερ της Ολλανδής σκηνοθέτιδας Αλίνα Ρέιν που διηγείται τον έρωτα μιας επιτυχημένης επιχειρηματία την οποία υποδύεται η Νικόλ Κίντμαν με έναν νεαρό ασκούμενό της (Χάρις Ντίκινσον). Στην ταινία παίζει και ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος υποδύεται τον προδομένο σύζυγο.

Ακόμη, αναμένουμε να δούμε το «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες, το τετράωρο σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Μπρέιντι Κορμπέτ, «The Brutalist», το «Cloud» του Κιγιόσι Κουροσάουα, το «Why War» του Αμός Γκιτάι, το «2073» του Ασίφ Καπάντια, και το «One to One: John & Yoko» των Κέβιν ΜακΝτόναλντ και Σαμ Ράις Εντουαρντς.

Στο ειδικό τμήμα για τις τηλεοπτικές σειρές θα προβληθεί το «Disclaimer» του Αλφόνσο Κουαρόν, με πρωταγωνιστές τους Κέιτ Μπλάνσετ, Κέβιν Κλάιν και Σάσα Μπάρον Κοέν, το «Families Like Ours» του Τόμας Βίντεμπεργκ, όπως επίσης και το «M. Son of the Century» του Τζο Ράιτ, το οποίο εξιστορεί την άνοδο του Μπενίτο Μουσολίνι στην εξουσία.

Εκτός Συναγωνισμού θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία, μεταξύ άλλων, οι ταινίες: «Se Posso Permettermi Capitolo II» του Μάρκο Μπελόκιο, «Allégorie Citadine» της Αλίτσε Ρορβάχερ, «Phantosmia» του Λαβ Ντίαζ, «Broken Rage» του Τακέσι Κιτάνο, «Finalement» του Κλοντ Λελούς και «Baby Invasion» του Χάρμονι Κορίν.

Στη Βενετία θα βρεθεί όμως και ένας ακόμα θρύλος του Χόλιγουντ. Ο Κέβιν Κόστνερ θα παρουσιάσει εκτός συναγωνισμού στη Μόστρα το δεύτερο μέρος του «Horizon: An American Saga». Το πρώτο μέρος προβλήθηκε τον Μάιο στις Κάννες, χωρίς ωστόσο να τύχει θερμών σχολίων από τους κριτικούς, με τον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη να δηλώνει ότι ήταν μεγάλο του όνειρο να παρουσιάσει την ταινία του στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για φέτος είναι η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία θα πλαισιωθεί από τους σκηνοθέτες Τζέιμς Γκρέι, Άντριου Χέιγκ, Ανιέσκα Χόλαντ, Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, Αμπντεραχμάν Σισακό, Τζουζέπε Τορνατόρε, Τζούλια φον Χάιντς και την Κινέζα ηθοποιό Ζανγκ Ζιγί.

Τέλος, τιμητικός Χρυσός Λέοντας για το σύνολο της καριέρας τους θα απονεμηθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρόν, στην Αμερικανίδα ηθοποιό Σιγκούρνι Γουίβερ, στον Γάλλο σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς και στον Αυστραλό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Πίτερ Γουίαρ.

Ελληνικό άρωμα στη Βενετία

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ με τη διασκευή του αριστουργηματικού μυθιστορήματος του Τζιμ Κρέις, «Harvest», και ο Αλέξανδρος Αβρανάς διαγωνίζεται στο τμήμα Ορίζοντες με τη νέα του ταινία με τίτλο «Quiet Life».

Και οι δύο ταινίες, οι οποίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Μόστρα, είναι διεθνείς συμπαραγωγές με συμμετοχή και της Ελλάδας. Έχουν επίσης ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μειοψηφικής συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο ενισχύει την εξωστρέφεια των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών και παραγωγών.

Το «Harvest» της Αθηνάς Τσαγγάρη, το σενάριο του οποίου συνυπογράφει η σκηνοθέτρια με την Τζόσλιν Μπαρνς, περιγράφει την προσπάθεια ενός αγρότη και του γαιοκτήμονα φίλου του ν’ αντιμετωπίσουν την επίθεση ενός εξωτερικού εχθρού. Πρωταγωνιστούν ο Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και ο Χάρι Μέλινγκ. Πρόκειται για συμπαραγωγή Βρετανίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Γαλλίας και ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι παραγωγοί Ηλίας Κατσούφης και Χρήστος Κωνσταντακόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Αβρανάς επιστρέφει στη Μόστρα δώδεκα χρόνια μετά τη βράβευσή του εκεί με τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Miss Violence». Η νέα ταινία του, με τίτλο «Quiet Life» αφορά ένα πραγματικό περιστατικό με φόντο το προσφυγικό, με πρωταγωνιστές μια οικογένεια Ρώσων προσφύγων που ζητάει άσυλο στη Σουηδία, αλλά η αίτησή τους απορρίπτεται. Πρόκειται για μία συμπαραγωγή Γερμανίας, Σουηδίας, Ελλάδας, Εσθονίας και Φινλανδίας στην οποία συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι παραγωγοί Βίκυ Μίχα και Κώστας Σφακιανάκης.

Στο τμήμα Ορίζοντες, ένας ακόμη Έλληνας- ο σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου συμμετέχει, ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Επίσης, η νέα ταινία του Πάμπλο Λαραΐν, «Maria», που βρίσκεται ανάμεσα στις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος, είναι μία ελληνική συμπαραγωγή της Heretic.