Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (5/11), στον Πολιτιστικό Χώρο Art Base, στο κέντρο των Βρυξελλών, το αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και ελληνικό πολιτισμό.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε η Αναΐς Βάθη, η οποία, με τη φωνή και την ερμηνεία της, έδωσε νέα ζωή στα αγαπημένα τραγούδια της εμβληματικής Ελληνίδας ηθοποιού.

Την παρουσίαση επιμελήθηκε η Μαρία Καραχάλιου, βασισμένη σε κείμενα της Αναΐς Βάθη. Η συμβολή της Μαρίας Καραχάλιου υπήρξε καταλυτική για το άρτιο και επιτυχημένο αποτέλεσμα της βραδιάς, καθώς η πολυετής εμπειρία της στον χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού αποτυπώθηκε με τρόπο ουσιαστικό στη συνολική αισθητική και ροή της εκδήλωσης.

Τη μουσική συνοδεία προσέφεραν οι ταλαντούχοι μουσικοί:

Δημήτρης Ρωσσίδης (κιθάρα), Θάνος Παγκούτσος (μπουζούκι) και Χρήστος Κωνσταντινίδης (βιολί).

Η ηθοποιός Ειρήνη Δίγκα ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος», συγκινώντας βαθιά το κοινό.

Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού, όπως ο τέως πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Διονύσης Καλαμβρέζος, η πρόεδρος του Χορευτικού Συλλόγου ΚΑΠΑ Καλλίτσα Πανταζή, καθώς και ο Δήμος Αγγελούσης, ιδρυτής του Πολιτιστικού Συλλόγου Bizarre Dream.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διονύσης Καλαμβρέζος, ο Δήμος Αγγελούσης και η Καλλίτσα Πανταζή εξέφρασαν με λόγια γεμάτα συγκίνηση τον ενθουσιασμό τους για την παράσταση. Τόνισαν τη σημασία της εκδήλωσης για τους Βέλγους φιλέλληνες αλλά και για τους Έλληνες της διασποράς, υπογραμμίζοντας ότι η επαναληπτική παράσταση της 4ης Μαρτίου 2026 θα αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο γνωριμίας με την εμβληματική προσωπικότητα της Μελίνας Μερκούρη.

Στη βραδιά συμμετείχαν πολλοί Βέλγοι φίλοι της Ελλάδας, καθώς και νέοι από διάφορες εθνικότητες, που μέσα από το έργο της Αναΐς Βάθη γνώρισαν τη μαγευτική προσωπικότητα και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Μελίνας Μερκούρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση σημείωσε sold out δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της, γεγονός που οδήγησε την καλλιτεχνική ομάδα να προγραμματίσει επαναληπτική παράσταση στις 4 Μαρτίου 2026, στις 8 μ.μ., στον ίδιο χώρο (Art Base).

Επιμέλεια: Σ.Κ.