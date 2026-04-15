Ένα δυναμικό κινηματογραφικό αφιέρωμα στην ελληνική ιστορία και ταυτότητα ταξιδεύει πλέον στο διεθνές κοινό. Μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε στην Ελλάδα, η ταινία «Καποδίστριας» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή ξεκινά τη διεθνή της πορεία, με προβολές σε Ευρώπη, Αυστραλία και Βόρεια Αμερική. Ξεχωριστή στιγμή αυτής της διαδρομής αποτελεί η ταυτόχρονη μονοήμερη κινηματογραφική προβολή σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 22 Απριλίου.

Ο «Καποδίστριας» στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ

Το κοινό σε όλη την Αμερική θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τον «Καποδίστρια» σε πάνω από εξακόσιες κινηματογραφικές αίθουσες, για μία μόνο ημέρα, στις 22 Απριλίου 2026.

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο των προβολών, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Αντώνης Μυριαγκός θα παρευρεθεί στο Pickwick Theatre, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά. Των προβολών της 22ας Απριλίου θα έχει προηγηθεί σειρά ειδικών εκδηλώσεων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών previews στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο.

Στο Σικάγο, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας σε συνεργασία με το Hellenic Foundation, το Pickwick Theatre και το Hellenic Film Society USA, θα φιλοξενήσει την προβολή στο πλαίσιο της σειράς Cine Ελλάδα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2026, στο Pickwick Theatre στο Park Ridge.

Η εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο θα παρουσιαστεί από το UHAS και το San Francisco Greek Film Festival και θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2026, στο Century Redwood City Cinemark Theatres.

Στο πλαίσιο αυτών των ξεχωριστών βραδιών, 12 Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας, θα παρευρεθούν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι, καθιστώντας αυτές τις προβολές μοναδικές και αξέχαστες.

Το ταξίδι συνεχίζεται σε Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία

Η ταινία επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, φτάνοντας στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες του εξωτερικού.

Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ταινίας ξεκινά με ειδικές προβολές στη Στουτγκάρδη και το Ρόιτλινγκεν (16 Απριλίου), όπου ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός θα συμμετάσχει σε συζήτηση (Q&A) με το κοινό.

Θα ακολουθήσουν προβολές στη Ζυρίχη (19 & 26 Απριλίου), καθώς και στη Λωζάνη (19 Απριλίου), υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη.

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο «Καποδίστριας» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους σε όλη τη χώρα στις 12 Ιουνίου.

Καναδάς: Από τις 24 Απριλίου, η ταινία θα προβάλλεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταφέροντας το μήνυμα του Καποδίστρια στην καρδιά της Βόρειας Αμερικής.

Αυστραλία: Με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 7 Μαΐου, το κοινό της Μελβούρνης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει νωρίτερα την ταινία στο ιστορικό The Astor Theatre στις 29 Απριλίου και 3 Μαΐου, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για το Σίδνεϊ.

Τη διεθνή διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Tanweer Univers.