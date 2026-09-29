Μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης του Animasyros αναδείχτηκε η ταινία «Please» της Άννας Μάντζαρη, μια συμπαραγωγή Σερβίας, Γαλλίας, Τσεχίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας.

Η ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος – ναυαρχίδας του Φεστιβάλ. «Χιουμοριστική, όμορφα εκτελεσμένη και με τέλειο timing.

Οι χαρακτήρες είχαν έντονη προσωπικότητα στο κινούμενο σχέδιό τους, στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη σε έναν αποξενωμένο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κριτική επιτροπή που απένειμε το βραβείο. Το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ απονεμήθηκε στην ταινία «The Dog» του Κωνσταντίνου Δέμη, «για την τεχνική της αδρότητα και το ισχυρό της μήνυμα: πόσο εύκολα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες μπορείς να χάσεις τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σου και να οδηγηθείς στην αποκτήνωση».

Η πανηγυρική τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων του 19ου Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Την τελετή παρουσίασε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Ανεστοπούλου.

Η φετινή διοργάνωση τα είχε όλα: 7 γεμάτες μέρες, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο πρόγραμμα από ποτέ με 280 ταινίες – την αφρόκρεμα του παγκόσμιου κινούμενου σχεδίου, κορυφαίους καλεσμένους απ’ όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά τμήματα, 6 αφιερώματα (Ιρλανδία, Freedom 250 με κλασικές ταινίες της Disney, Royal College of Art, Λίβανος, Αρμενία, Νέες φωνές του γερμανικού κινούμενου σχεδίου), το καθιερωμένο Διεθνές Πανόραμα, ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλους, δράσεις της αγοράς, τόπου συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας με καλεσμένους περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 20 χώρες, επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 19 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, η τελετή λήξης του Animasyros 2026 άνοιξε με ένα σύντομο απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση «Θαλασσινή Πολιτεία» του Νίκου Σφυρόερα, που παρουσιάστηκε από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου «Απόλλων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγγος, η πρέσβης της Νορβηγίας Harriet E. Berg, η πρέσβης της Εσθονίας Piret Urb, η διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος Maria Wadjinny και η Kerdi Oengo, παραγωγός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των European Animation Awards – Emile Awards. Κατά τη διάρκεια της τελετής, μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε το κοινό όταν στη σκηνή προβλήθηκαν τα πορτρέτα των ωφελούμενων της ομάδας των ΚΑΠΗ Σύρου-Ερμούπολης, που απαθανάτισε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος φωτογράφος Frédéric Murarotto, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου «Κινούμενο Κολάζ». Ο Murarotto βρέθηκε στη Σύρο με αφορμή την παρουσίαση της προσωπικής του φωτογραφικής έκθεσης «Je t’aime Syros», που διοργάνωσε το φεστιβάλ για τα «200 χρόνια Ερμούπολη». Ακόμη, προβλήθηκε το βίντεο που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες του τριήμερου Animation Producer Workshop, ειδικά σχεδιασμένου για Έλληνες παραγωγούς και δημιουργούς, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Eli Beli Borrelli. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης του Animasyros για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων.

Τα υπόλοιπα βραβεία

Στην κατηγορία του Φοιτητικού Διαγωνιστικού τμήματος, το βραβείο απέσπασε το «Gauze», μια ταινία για την Παλαιστίνη που δημιούργησε μια ομάδα πέντε σπουδαστών της σχολής GOBELINS Paris, οι Noran Fikri Alezabi, Nicholas Arujah, Xinyue Ma, Yulin YUE και Xiaonan Zhou, «για τη συναισθηματική της ομορφιά και τη σπαρακτική της αφήγηση».

Στην κατηγορία Τηλεοπτικές και Κατά Παραγγελία Ταινίες, η οποία τιμά τους επαγγελματίες του κλάδου, το βραβείο απονεμήθηκε στο «Saltwater» της Eilidh Nicoll από τη Μεγάλη Βρετανία. Στο διαγωνιστικό τμήμα Animapride το οποίο περιλαμβάνει ταινίες με LGBTQI+ περιεχόμενο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την queer έκφραση και την αποδοχή, η κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο στην ταινία «Eyeliner» του Aisha Boujilouli. Ενώ το πρώτο βραβείο στην κατηγορία K.ID.S απέσπασε το «The Eagle and the Kinglet» του Paul Jadoul από τη Τσεχία. Το κοινό είχε και φέτος ιδιαίτερη θέση στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και απένειμε το δικό του βραβείο στην ταινία που αγάπησε περισσότερο.

Το βραβείο κοινού του Animasyros 2026 κέρδισε η ταινία «Unstoppable» του Martin Lund, μια ανατρεπτική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ και συναίσθημα.

Και φέτος, στο πλαίσιο της αγοράς του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο Pitching Coaching Workshop, με εισηγητές τους animation industry experts Tünde Vollenbroek, Elliott Palmer και Viviane Vanfleteren, στο οποίο συμμετείχαν έξι πρότζεκτ σε ανάπτυξη. Το βραβείο Agora Pitching Forum, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ που προσφέρει η ΕΡΤ και ένα αεροπορικό εισιτήριο από τη SKY express, απονεμήθηκε στην Ευρυδίκη Παπαϊακώβου από την Κύπρο για το υπό ανάπτυξη έργο της «Milk Skin». Ακόμη, ειδική μνεία απονεμήθηκε στο «Daughters Of The Automatons» του Παναγιώτη Αρβανιτάκη.

Tο Animasyros τίμησε ακόμη τους ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης και τη στηρίζουν διαχρονικά με πάθος και αφοσίωση, με την απονομή του βραβείου Καλύτερου Εθελοντή, το οποίο δόθηκε στον εθελοντή Φίλιππο Κουτσουρέλη.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή των βραβευμένων ταινιών και τo καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του φεστιβάλ στο Pavone Syros, με μουσική που επέλεξε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6 Λεωνίδας Αντωνόπουλος.