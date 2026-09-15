Μία σημαντική μουσική εκδήλωση, που πέρα από το ερμηνευτικό ενδιαφέρον της έχει και ιδιαίτερο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα, οργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη» την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο – Παναθηναϊκό Στάδιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για σχεδόν 15Ο χρόνια, ο ΕΕΣ έχει αποδείξει τη στιβαρή αποφασιστικότητά του να υπηρετήσει τον άνθρωπο, προσφέροντας αμείωτη βοήθεια στον συνάνθρωπο, επιδεικνύοντας σε όλες τις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας τις αδιαπραγμάτευτες αρχές που διαχρονικά διέπουν την προσφορά του: την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την εθελοντική προσφορά, την ελπίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Πράγμα που δίνει στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση – επιμέλεια, του Πασχάλη Τόνιου, θα ακουσθούν συνθέσεις του Γιώργου Χατζηνάσιου, του Πασχάλη Τόνιου και του Νίκου Πλατύραχου, εκτελεσμένες από μία πλειάδα γνωστών και δημοφιλών τραγουδιστών.

Τη σκηνή στη μεγάλη συναυλία θα μοιρασθούν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκυ Καρατζόγλου, Πένυ Μπαλτατζή, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Σκουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου.

Θα συνοδέψουν οι μουσικοί: Θανάσης Βασιλάς, Καραγιάννης Γιώργος, Κυριάκος Γκουβέντας, Θανάσης Σοφράς, Χριστοδουλάκης Δημήτρης, Δήμητρα Χανιαλάκη, Κονταράτος Βαγγέλης, Γιοβάνος Γιάννος, Παναγιώτης Βέργος, Βουδούρης Ανδρέας, Ζούμπος Χρήστος, Ντάσο Κούρτης. Ενορχήστρωση: Χρήστος Ζούμπος.

Επίσης, στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν εγνωσμένης αξίας 50 χορωδίες με 1.000 χορωδούς.