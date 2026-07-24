Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Βράχων φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους πυλώνες του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Απόστολο Καλδάρα.

Δεν πρόκειται για άλλη μια απλή συναυλία, αλλά για μια ουσιαστική συνάντηση με μελωδίες και στίχους που έχουν γραφτεί στο DNA μας. Τραγούδια απλά αλλά βαθιά, γεμάτα αλήθεια και συναίσθημα, που καταφέρνουν δεκαετίες τώρα να ενώνουν διαφορετικές γενιές, από όσους τα αγάπησαν όταν πρωτοκυκλοφόρησαν μέχρι τους νεότερους που τα ανακαλύπτουν ξανά σήμερα.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας»

Αφορμή για αυτή τη γιορτή είναι η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Λαϊκής Ορχήστρας «Απόστολος Καλδάρας». Η ορχήστρα δημιουργήθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να κρατήσει το τεράστιο αυτό ρεπερτόριο (που ξεκινά από το 1946) ζωντανό επί σκηνής, ακριβώς όπως του αξίζει. Αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, οι οποίοι πλησιάζουν το έργο του συνθέτη με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με τη φρέσκια ματιά του σήμερα.

Οι ερμηνευτές της βραδιάς

Όπως ο ίδιος ο Καλδάρας συνήθιζε να εμπιστεύεται και να αναδεικνύει νέες φωνές, έτσι και η συγκεκριμένη παραγωγή παντρεύει την εμπειρία με το αύριο του λαϊκού τραγουδιού:

Γιώργος Νταλάρας: Η παρουσία του είναι σχεδόν επιβεβλημένη. Σημαδεύτηκε από τα πρώτα κιόλας βήματά του από τη συνάντησή του με τον συνθέτη, χαρίζοντάς μας δίσκους-σταθμούς όπως η «Μικρά Ασία» και ο «Βυζαντινός Εσπερινός».

Η νέα γενιά: Δίπλα του ανεβαίνουν στη σκηνή μερικές από τις πιο αξιόλογες λαϊκές φωνές των τελευταίων ετών:

Μαρία Αλαμανή

Λάμπρος Βασιλείου

Γιάννης Διονυσίου

Βιολέτα Ίκαρη

Μαριάννα Παπαμακαρίου

Μια βραδιά γεμάτη μνήμες, συναίσθημα και σπουδαία τραγούδια που συνεχίζουν να μας αφορούν.