Για πρώτη φορά το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τη σχεδόν πλήρη συλλογή των θησαυρών του Τουταγχαμών, η οποία παρουσιάζεται από χθες (4/11) στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) του Καΐρου.

Ειδικότερα πλήθος επισκεπτών συνέρρευσε την Τρίτη στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), για να θαυμάσουν τους σπάνιους θησαυρούς του Τουταγχαμών.

Μια τεράστια αίθουσα, σε τέσσερα επίπεδα, καταλαμβάνει την καρδιά του μουσείου και φιλοξενεί περισσότερα από 4.500 αντικείμενα από τον βασιλικό τάφο ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ, σε ανασκαφές στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στην Άνω Αίγυπτο.

November 4, 1922: Howard Carter discovered the largely intact tomb of Pharaoh Tutankhamun in the Valley of the Kings. Over 5,000 artifacts were found and it’s seen as one of the most significant archeological finds in history.

Η διάσημη, χρυσή βασιλική μάσκα με τα ένθετα, ημιπολύτιμα λάπις λαζούλι, στη μέση της έκθεσης, περιβάλλεται από τα ταφικά αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς στον άλλο κόσμο: αγάλματα, όπλα, κοσμήματα, σκήπτρα, οικιακά σκεύη, στρατιωτικά άρματα…

Δύο μουμιοποιημένα έμβρυα που ανακαλύφθηκαν στον βασιλικό τάφο εκτίθενται για πρώτη φορά, μέσα σε μια μαύρη θήκη.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Πού αναπαύεται η μούμια του Φαραώ

Η μούμια του νεαρού φαραώ αναπαύεται ακόμη στην τάφο του, στην Άνω Αίγυπτο. Αλλά στο μουσείο εκτίθεται η σαρκοφάγος του, από κόκκινο χαλαζίτη, με τα τρία εγκιβωτισμένα φέρετρα, το μικρότερο εκ των οποίων, από ατόφιο χρυσάφι, ζυγίζει 110 κιλά.

Τα αίτια θανάτου του φαραώ, σε ηλικία μόλις 19 ετών (το 1324 π.Χ.), έπειτα από εννέα χρόνια βασιλείας, αποτελούσαν επί χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης. Γενετικές εξετάσεις και μελέτες που έγιναν στις αρχές του 21ου αιώνα απέδωσαν τον θάνατό του σε ελονοσία, σε συνδυασμό με μια ασθένεια των οστών.

Το GEM, έχει στη συλλογή του σχεδόν 100.000 αντικείμενα, από τα οποία εκτίθενται τα μισά. Μεταξύ αυτών είναι και η ηλιακή λέμβος του Χέοπα, που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια και θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο αντικείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν, πίσω από ένα τζάμι, τις σχολαστικές εργασίες συναργμολόγησης μιας δεύτερης ταφικής λέμβου που βρέθηκε κοντά στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα.

Μια μεγάλη πεζογέφυρα θα συνδέει σύντομα το μουσείο με τον χώρο των πυραμίδων, που απέχει ένα χιλιόμετρο, στην Γκίζα.

Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό τον Οκτώβριο του 2024 αλλά τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το περασμένο Σάββατο. Το GEM κόστισε πάνω από ένα δισεκ. δολάρια και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οι αιγυπτιακές αρχές το θεωρούν ως την ατμομηχανή για τον τουριστικό τομέα της χώρας, μια ζωτική πηγή συναλλάγματος και θέσεων εργασίας σε μια χώρα που προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση.

