Το Φουγάρο οργανώνει ένα μεγάλο Bazaar Αλληλεγγύης για την υποστήριξη των σκοπών της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου. Το Bazaar θα γίνει μέσα στο Χριστουγεννιάτικο Κιόσκι και ξεκινά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 το Bazaar θα λειτουργεί από τη 1 έως τις 8.30 μ.μ.

Οι επισκέπτες σε αυτό το μεγάλο 3ήμερο Bazaar θα βρουν ρούχα, αξεσουάρ, δώρα & στολίδια, έπιπλα & αντικείμενα, είδη σπιτιού, τέχνη, βιβλία & CD! Κάθε αγορά θα συνδράμει στο έργο προσφοράς της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου, μέσω του «Κοινωνικού Παντοπωλείου Ναυπλίου».

Επιπλέον, σε ειδική λαχειοφόρο αγορά, θα διατεθούν έργα τέχνης, κιλίμια, κοσμήματα & επίλεκτα είδη σπιτιού.

Οι λαχνοί θα διατίθενται από την Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου (Βούλα Δεδέα | 6974940488) και τη Βιβλιοθήκη του Φουγάρου (Χριστίνα Μπρούσαλη | 6947888973) από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Η κλήρωση θα γίνει με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου στο τέλος Ιανουαρίου 2026.

Η Καντίνα FOUGARAKI θα λειτουργεί όλες τις ημέρες και ώρες του Bazaar

με funkystreetfood, popcorn, ζεστό κρασί, τσάι και ροφήματα.

Ωράριο λειτουργίας

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου | 5-8.30 μ.μ.

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δεκεμβρίου | 1-8.30 μ.μ.

Λίγα λόγια για την Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου

Η «Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου» είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2009 και έχει αναπτύξει σημαντικό έργο, με επίκεντρο τη στήριξη οικογενειών που βιώνουν σοβαρές δυσκολίες,μέσω του «Κοινωνικού Παντοπωλείου Ναυπλίου». Με την εθελοντική προσφορά των μελών της και τη συνδρομή ιδιωτών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζει σε οικογένειες –κυρίως με παιδιά– είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παράλληλα οργανώνει δράσεις όπως bazaar, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές και μουσικές βραδιές με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Μέσα από αυτή τη συνεχή δραστηριότητα, η Πύλη καλλιεργεί ένα δίκτυο υποστήριξης και ενεργοποίησης των πολιτών, προωθώντας το μήνυμα ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα.