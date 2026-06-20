Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, καθώς σε λίγους μήνες θα καλωσορίσουν το τρίτο τους παιδί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία «Mother Mary», μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στο βίντεο, η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται φορώντας ένα αέρινο λευκό φόρεμα. Αρχικά κρατά τα χέρια της μπροστά από την κοιλιά της, την οποία στη συνέχεια αποκαλύπτει, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, ενώ στο φόντο ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μωρό μου, είμαι δική σου».

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον Τζόναθαν, που είναι σήμερα 10 ετών, και τον 6χρονο Τζακ.

Η γνωριμία της Χάθαγουεϊ με τον Σούλμαν έγινε το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2012, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Πλέον, ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ