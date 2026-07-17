Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κορυφαίες διεθνείς παρουσίες, σπουδαίες ελληνικές υπογραφές και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η καλλιτεχνική περίοδος 2026/2027 σηματοδοτείται από τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1827-2027), και το Μέγαρο τιμά αυτή την επέτειο με μια σειρά συναυλιών από κορυφαίους ερμηνευτές και σπουδαία έργα σε συναρπαστικές εκτελέσεις που θα παρουσιαστούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι / Μεγάλοι Ερμηνευτές» φέρνει στη σκηνή του Μεγάρου διεθνώς καταξιωμένες ορχήστρες, μαέστρους και σολίστ, ενώ η σεζόν συμπληρώνεται με ξεχωριστούς κύκλους αφιερωμένους στην παλαιά μουσική, στην παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας, στον σύγχρονο χορό, στην τζαζ, και με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο.

Κύκλος Μπετόβεν

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της νέας σεζόν κατέχει ο εορτασμός των 200 χρόνων από τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα που αναδεικνύει κορυφαίες στιγμές της δημιουργίας του και τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

Στις αρχές του 2027, ο Χόρντι Σαβάλ, η χορωδία Capella Nacional de Catalunya και η ορχήστρα Concert des Nations παρουσιάζουν τη μνημειώδη Missa Solemnis (22/1). Τον Φεβρουάριο, ο Γκοτιέ Καπυσόν και ο Φρανκ Μπραλέ ερμηνεύουν σε μία βραδιά όλες τις Σονάτες για τσέλο και πιάνο του Μπετόβεν.

Τον ίδιο μήνα, η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τον Γιώργο Πέτρου, αναβιώνει τη θρυλική μαραθώνια συναυλία που έδωσε ο Μπετόβεν στις 22 Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν εξελίσσεται ένας κύκλος αφιερωμένος στα ύστερα Κουαρτέτα Εγχόρδων, με τη συμμετοχή των κουαρτέτων Μοντιλιάνι, Βαν Κουικ, Εμπέν, καθώς και του Κουαρτέτου Αιμίλιος Ριάδης και του Νέου Κρητικού Κουαρτέτου. Το αφιέρωμα κορυφώνεται στις 15, 17 και 18 Απριλίου 2027, στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Ενρίκο Πάτσε να παρουσιάζουν και τις δέκα Σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν, σε έναν τριήμερο κύκλο.

Μεγάλες Ορχήστρες- Μεγάλοι Μαέστροι

Ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι» ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου 2026 με την Ορχήστρα του Κλήβελαντ υπό τον Φραντς Βέλσερ-Μεστ. Στις 25 Οκτωβρίου, η Γιανίν Γιάνσεν και ο Ντενίς Κοζούχιν εγκαινιάζουν τον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» με μια βραδιά μουσικής δωματίου, ενώ στις 30 Νοεμβρίου η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, υπό τον Πετρ Ποπέλκα και με σολίστ τον Μαο Φουτζίτα, παρουσιάζει έργα Μότσαρτ και Μάλερ.

Τον Φεβρουάριο, η θρυλική Μάρθα Άργκεριχ εμφανίζεται στο Μέγαρο με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης υπό τον Μάριο Παπαδόπουλο. Στις 6 Μαρτίου 2027 επιστρέφει ο Arcadi Volodos με ρεσιτάλ πιάνου, ενώ στις 7 και 8 Απριλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άνοιξης, η ορχήστρα Utopia και ο Θεόδωρος Κουρεντζής παρουσιάζουν τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Μπαχ, τιμώντας τα 300 χρόνια από την πρώτη εκτέλεσή τους. Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2027 με το σύνολο παλαιάς μουσικής Europa Galante, τον Φάμπιο Μπιόντι και ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Βιβάλντι.

Ακόμη, στις 31 Οκτωβρίου 2026, το Μέγαρο υποδέχεται την Orchestra Popolare La Notte della Taranta, το επίσημο συγκρότημα του ομώνυμου φεστιβάλ του Σαλέντο, ενός από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής της Ευρώπης. Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια του Σαλέντο, μεταξύ των οποίων και τραγούδια στα Γκρίκο/Γκρεκάνικα, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Αθήνα τον παλμό της νότιας ιταλικής παράδοσης.

Η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει και φέτος ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σημαντικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν η επιστροφή της όπερας «Candide» του Λέοναρντ Μπερνστάιν (10 και 11 Δεκεμβρίου), σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου, καθώς και ο «Ariodante» του Χαίντελ (Φεβρουάριος 2027), επίσης υπό τον Γιώργο Πέτρου, με όργανα εποχής και σε συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Händel του Γκέτινγκεν.

Παραστάσεις σύγχρονου χορού

Τρία από τα μεγαλύτερα διεθνή συγκροτήματα του σύγχρονου χορού έρχονται στο Μέγαρο στη σεζόν 2026-27.Το Tanztheater Wuppertal Pina Bausch παρουσιάζει το «Vollmond (Full Moon)», σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ίδιας της Πίνα Μπάους (6 έως και 9/11). Πρόκειται για ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της δημιουργικής της διαδρομής, όπου το νερό που κατακλύζει τη σκηνή και ένας γιγάντιος βράχος γίνονται το σκηνικό για μια έκρηξη συναισθημάτων.

Η Akram Khan Company παρουσιάζει το «Thikra: Night of Remembering» (26, 27 & 28/2), το τελευταίο έργο του βραβευμένου χορογράφου Άκραμ Καν, σε συνεργασία με την εικαστικό Manal AlDowayan. Το έργο αντλεί έμπνευση από το αρχαίο τοπίο, τη μυθολογία και την πολιτισμική κληρονομιά της AlUla στη Σαουδική Αραβία, συνδυάζοντας το κλασικό ινδικό μπαρατανάτιαμ με σύγχρονη χορογραφική γλώσσα, σε μια παράσταση που ερμηνεύει ένα αποκλειστικά γυναικείο σύνολο χορευτριών. Ακόμη, το Nederlands Dans Theater, ένα από τα πλέον αγαπημένα σύνολα σύγχρονου χορού για το αθηναϊκό κοινό, επιστρέφει στο Μέγαρο (από τις 9 έως και τις 12/4) στην καθιερωμένη ανά διετία παρουσία του.

Τζαζ στο Μέγαρο

Ο διεθνούς φήμης τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, στις 15 Νοεμβρίου, παρουσιάζει, σε τρίο, την πέμπτη προσωπική του δουλειά, με τίτλο «Petrichor» — ένα στοχαστικό άλμπουμ αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις. Στην τρομπέτα και τα εφέ, ο Πολυζωγόπουλος συμπράττει με τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και τον Wajdi Riahi στο πιάνο.

Στις 18 Νοεμβρίου, το Μέγαρο υποδέχεται την Εκέπ Νουέλ, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της σύγχρονης τζαζ σκηνής, με πορεία από την Ουάσιγκτον έως τη Νέα Υόρκη και σπουδές στη Juilliard School και συνεργασίες με κορυφαίους της τζαζ. Ενώ στις 21 Νοεμβρίου, οι Στάθης Άννινος και Κατερίνα Πολέμη παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο.

Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Το Μέγαρο φιλοξενεί την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027, ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο: ένα θέατρο τραγουδιών σε σύλληψη, δραματουργία, ζωγραφιές και σκηνογραφία του Αλέξη Κυριτσόπουλου, σε μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, ζωγραφική και animation. Τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Γιώτης Κιουρτσόγλου. Στην ερμηνεία συμμετέχουν οι Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου και Μελίνα Τανάγρη.

Δορυφορικές μεταδόσεις, συναντήσεις λόγου και νέα προγράμματα

Ο Κύκλος «Γέφυρες» συνεχίζει να φέρνει στο Μέγαρο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, με ξεχωριστή στιγμή τη συναυλία της Χορωδίας Music Aeterna Byzantina, που ίδρυσε και διευθύνει ο Θόδωρος Κουρεντζής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δημοφιλείς κύκλοι «Κυριακή Μεσημέρι», Μουσικής Δωματίου και Echo Rising Stars, ενώ το Megaron Plus φιλοξενεί σημαντικές συναντήσεις λόγου, με κορυφαία στιγμή την παρουσία του Julian Barnes στις 15 Οκτωβρίου 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, ως ορχήστρες in Residence, παρουσιάζουν συναυλίες με έργα από το διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο.

Συνεχίζονται επίσης οι ζωντανές δορυφορικές μεταδόσεις κορυφαίων παραστάσεων μέσω των σειρών MET HD LIVE και National Theatre Live, με παραγωγές όπερας από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης και θεατρικές παραστάσεις από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το αγαπημένο πρόγραμμα «Baby Boom» υποδέχεται ξανά τα μικρά παιδιά στον κόσμο της μουσικής, ενώ εγκαινιάζεται το νέο πρόγραμμα «Νεαροί Ρεπόρτερς», όπου μικροί θεατές παρακολουθούν πρόβες, παίρνουν συνέντευξη από καλλιτέχνες και ανακαλύπτουν τα παρασκήνια του Μεγάρου. Παράλληλα, το Μέγαρο συνεχίζει τις δράσεις προσβασιμότητας, με στόχο έναν πολιτισμό ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 αρχίζει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους του Μεγάρου και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου για το κοινό.