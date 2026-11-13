Για πολλούς η μαγεία που ασκεί στο φαντασιακό όλων το Παρίσι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γαλλικό τραγούδι, αυτό το μίγμα της ποίησης της καθημερινότητας, του έρωτα, του μυστηρίου της μποέμικης νύκτας και των φώτων των καμπαρέ. Η Lutèce (Λουτές) και ο απαράμιλλος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής (Cyprien Katsaris) μας προσκαλούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, να βιώσουμε ένα μελωδικό ταξίδι στη χρυσή εποχή του γαλλικού τραγουδιού: στο Παρίσι των καμπαρέ, των μεγάλων μπουλβάρ, της Μονμάρτρης και των μύθων της παριζιάνικης ζωής.

Βαθύς γνώστης της γαλλικής μουσικής ο Κατσαρής, παρουσιάζει ένα μελωδικό πορτρέτο της Πόλης του Φωτός μέσα από τα τραγούδια της Εντίθ Πιαφ, του Σαρλ Αζναβούρ, του Ζακ Μπρελ, της Νταλιντά και του Τζο Ντασέν . Από το νοσταλγικό Παρίσι μιας εποχής, που τόσο μαγευτικά αποτυπώθηκε κι από τις κινηματογραφικές ταινίες έως τις μέρες μας . Στο πρόγραμμα στο Μέγαρο συνδυάζονται μεγάλες επιτυχίες του γαλλικού ‘σανσόν’ με χαρακτηριστικές συνθέσεις του Ερίκ Σατί, του Νταριούς Μιγιώ και του Φρανσίς Πουλένκ. Αυτός ο συνδυασμός αναδεικνύει την ιδιότυπη και διαχρονική συνομιλία δύο εξίσου σαγηνευτικών κόσμων, του καθημερινού-λαϊκού και της λόγιας παράδοσης, που έχοντας ως κοινό άξονα την ποιητικότητα, τη μελωδία και την εκλεπτυσμένη αισθαντικότητα χαρακτηρίζει τη γαλλική μουσική. Άλλωστε, όπως αποδεικνύουν και η ζωγραφική και το θέατρο, αργότερα κι ο κινηματογράφος ή το Musique-theatre, που γεννήθηκε ακριβώς στη Γαλλία, μέσα από τα μεγάλα έργα τους, πάντοτε η γαλλική τέχνη στο σύνολό της επηρεαζόταν από την καθημερινότητα και την αστική διασκέδαση.

Η Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, εικαστική καλλιτέχνις και ηθοποιός Lutèce έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι, ενώ παράλληλα αναμετρήθηκε με πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες: από το θέατρο, στους κόλπους του Acting International, τον χορό και τις τέχνες του τσίρκου. Η διαδρομή της, από το Μετρό του Παρισιού έως τις διεθνείς σκηνές, την οδήγησε σε συνεργασίες με το IRCAM και με καλλιτέχνες της δισκογραφικής εταιρείας Because Music. Στην Opéra Comique ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κάρμεν σε μια παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του έργου. Έχει ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, το Socrate του Ερίκ Σατί ενώ με τον Κυπριανό Κατσαρή ηχογράφησαν για τη δισκογραφική εταιρεία Piano 21, μαζί με τον , ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Τζορτζ Γκέρσουιν για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό πιάνο Fender Rhodes, αναδεικνύοντας την υπόρρητη σχέση των συνθέσεων του μεγάλου Αμερικανού σύγχρονου κλασσικού με τη τζαζ. Στο πρόσφατο δισκογραφικό της εγχείρημα “Lutèce” με δικούς της στίχους και μουσική, παρουσιάζει στα τραγούδια της έναν δικό της κόσμο, εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα και τους δρόμους του Παρισιού.

Ο Κυπριανός Κατσαρής , γεννημένος στη Μασσαλία το 1951 με κυπριακή καταγωγή, μεγάλωσε στο Καμερούν και σπούδασε στο Ωδείο του Παρισιού. Διεθνώς καταξιωμένος, έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς και ο Σάιμον Ράτλ, και το 2006 έγινε ο πρώτος πιανίστας που δίδαξε masterclass στο σπίτι του Φραντς Λιστ στη Βαϊμάρη, μετά τον ίδιο τον συνθέτη.

Πρόγραμμα

Nostalgie Parisienne: De Montmartre à nos jours (Παρισινή νοσταλγία: Από τη Μονμάρτρη στις μέρες μας).

Τραγούδια και κομμάτια για πιάνο των Erik Satie, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Edith Piaf, Charles Aznavour, Dalida, Jacques Brel, Joe Dassin κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ