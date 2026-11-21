Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Μελάνια Τραμπ συνεχίζει μετά το ντοκιμαντέρ «Melania» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο με μια σειρά δύο επεισοδίων στο Prime Video της Amazon.

«Περισσότερες ιδιωτικές συνομιλίες, πολύ διαφορετικές από την ταινία. Προτρέπω όλους να δουν πρώτα την ταινία», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στο Fox News. «Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.»

Τα επεισόδια της σειράς «Melania, The Series» έχουν τίτλους «Family & Trust»( Οικογένεια και Εμπιστοσύνη) και «Pride & Honor» («Υπερηφάνεια και Τιμή»). Η σειρά, η οποία είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Amazon ξόδεψε 75 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία, η οποία απέφερε έσοδα σχεδόν 17 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία.

Η συμφωνία προκάλεσε τις επικρίσεις των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατηγόρησαν την Amazon ότι χρηματοδότησε την ταινία για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ. Η Amazon αρνήθηκε τον ισχυρισμό.