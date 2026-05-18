Η «Μελίνα» δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι η στιγμή που αγαπήσαμε χωρίς άμυνες, είναι η μορφή που γίνεται μνήμη, ένα πρόσωπο που αφηγείται όσα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε.

Δύο σημαντικοί δημιουργοί, ο Γιώργος Καζαντζής και ο Κώστας Φασουλάς, «είδαν» στη Μελίνα, τη γυναίκα που κάνει την αλήθεια να ακούγεται πιο καθαρά, κι ακόμη πως η καρδιά έχει μνήμη πιο δυνατή από το χρόνο.

Τη «Μελίνα» ερμηνεύει με τρόπο βαθιά συγκινητικό, η Εμμανουέλα Νινιράκη. H ερμηνεύτρια και ο συνθέτης μ’ αυτό τους το νέο τραγούδι συνεχίζουν τη γόνιμη καλλιτεχνική συνεργασία, έπειτα από τον κοινό τους δίσκο με τίτλο «Blue» σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, που κυκλοφόρησε το 2025.

Ακούστε το τραγούδι και δείτε το βίντεο κλιπ:

Έπαιξαν οι μουσικοί: Χάρης Μανουσάκης (e-bow κιθάρα), Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρες), Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο) και Γιώργος Καζαντζής (keyboards – midieffects – ενορχήστρωση).

Η ηχογράφηση έγινε από τους Γιώργο και Θάνο Καζαντζή (Studio Polytropon) και η μίξη και το master από τον Χρήστο Μέγα.

Το video clip γυρίστηκε στο περίφημο δάσος του «Ρούβα», στην Κρήτη.

Στην κάμερα ήταν ο Nikolay Dorozhkin και τη γενική επιμέλεια είχαν ο Χάρης Μανουσάκης και η Κωνσταντίνα Πάλλη.

Το μοντάζ και ο σχεδιασμός εξωφύλλου έγινε από την Εμμανουέλα Νινιράκη.

Κυκλοφορεί από το Polytropon σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λίγα λόγια για την Εμμανουέλα Νινιράκη

Η Εμμανουέλα Νινιράκη είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Γεννήθηκε σε μια πόλη της Γερμανίας και μεγάλωσε σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο και είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, επάγγελμα που δεν ασκεί πια, καθώς ακολούθησε την πορεία της στη μουσική και τη γραφιστική τέχνη. Μαθήτρια σε ωδεία από τα 12 της, φοίτησε σε τμήματα κλασσικής κιθάρας και θεωρητικών της μουσικής, ενώ το 2014 απέκτησε το πτυχίο της στην Αρμονία της μουσικής.

Μουσικά μας συστήθηκε το 2021, μέσα από τον πρώτο της δίσκο «Αηδόνι στο Κλουβί» σε μουσική του Χάρη Μανουσάκη και ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.

Το Μάρτη του 2023, ο σπουδαίος στιχουργός και σκηνοθέτης Θοδωρής Γκόνης την επέλεξε να ερμηνεύσει τα τραγούδια του στις 3 αφιερωματικές παραστάσεις για το έργο του.

Τον Ιούνιο του 2023 κυκλοφόρησε δισκογραφικά η μελοποίηση του περίφημου ποιήματος “Η θάλασσα” του Ντίνου Χριστιανόπουλου σε μουσική Χάρη Μανουσάκη.

Τον Απρίλη του 2024 πραγματοποίησε σειρά συναυλιών μ΄ έναν από τους πιο καταξιωμένους συνθέτες της χώρας μας, τον Γιώργο Καζαντζή.

Τον Ιούνιο του 2024 κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή (Ραφές και ράμματα: Ποιητικό σημειωματάριο).

Τον Απρίλη του 2025 κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο “Blue”σε μουσική Γιώργου Καζαντζή και στίχους της Ελένης Φωτάκη.

Τον Δεκέμβρη του 2025 κέρδισε το 2ο Βραβείο στον διαγωνισμό νέων ερμηνευτών του πανελλήνιου οργανισμού Τραγουδιστών – Ερμηνευτών ΕΡΑΤΩ.

Πρόσφατα πήρε μέρος στην μουσικοθεατρική παράσταση “ΖΗΤΟΥΣΑ ΕΛΕΥΤΕΡΙΑ” ένα Opus για τον Μίκη Θεοδωράκη, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αντώνη Διαμαντή, και βρέθηκε επί σκηνής με τους Γιάννη Τσορτέκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ειρήνη Κουτσάκη, Μαρία Σαριτσάμη, Μάνο Παπαδάκη κ.α.

Έχει βρεθεί επί σκηνής με τη Γιώτα Νέγκα, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Βασίλη Λέκκα, την Ιουλία Καραπατάκη, τον Φώτη Σιώτα, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Σόνια Θεοδωρίδου, τον Γιώργο Μεράντζα, τον Βασίλη Προδρόμου και τον Δημήτρη Μπάκουλη με τον οποίο έχει συνεργαστεί και δισκογραφικά κ.α.