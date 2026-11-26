Τρεις ξεχωριστές μουσικές προσωπικότητες συναντιούνται επί σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αγαπημένες μελωδίες, σπουδαία τραγούδια και πρωτότυπες μουσικές δημιουργίες.

Ο σολίστας, συνθέτης και δημιουργός Θάνος Γεωργουλάς συναντά δύο σπουδαίες ερμηνευτικές προσωπικότητες, τον Πέτρο Γαϊτάνο και τη Μάριαν Γεωργίου, σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό μέσα από διαφορετικές μουσικές διαδρομές, εποχές και συναισθήματα.

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθούν ανέκδοτα τραγούδια και πρωτότυπες συνθέσεις του Θάνου Γεωργουλά, καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα από το εμβληματικό μουσικό του έργο «Ιωνία – Πύλη στον Χρόνο». Ένα έργο με έντονο ιστορικό, πολιτιστικό και συναισθηματικό αποτύπωμα, το οποίο παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και στη συνέχεια σε περισσότερους από είκοσι χώρους και δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, θα ακουστούν χαρακτηριστικά τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που φέρουν την υπογραφή του Θάνου Γεωργουλά ως συνθέτη, φωτίζοντας τη δημιουργική του πορεία και αναδεικνύοντας τη δική του μουσική ταυτότητα.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αγαπητούς Έλληνες ερμηνευτές, θα παρουσιάσει τραγούδια από τη σημαντική προσωπική του δισκογραφία, αλλά και επιλεγμένες στιγμές από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή και τις συνεργασίες του με καταξιωμένους συνθέτες. Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και εξακολουθούν να συγκινούν, δημιουργώντας μια ξεχωριστή επικοινωνία με τους θεατές.

Ξεχωριστή παρουσία στη μουσική αυτή συνάντηση αποτελεί η Μάριαν Γεωργίου, μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια με διεθνή καλλιτεχνική δραστηριότητα και προσωπική σκηνική ταυτότητα. Με τη φωνή, την εκφραστικότητα και τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση, έρχεται να προσθέσει το δικό της ξεχωριστό χρώμα σε αυτή τη μουσική συνάντηση.

Η «Μελωδική Συνάντηση» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια συνάντηση δημιουργίας και ερμηνείας, πρωτότυπης μουσικής και αγαπημένων τραγουδιών, προσωπικών διαδρομών και κοινών αναμνήσεων. Μια βραδιά όπου οι τρεις καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής, μοιράζονται τη μουσική τους και προσκαλούν το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους, σε ένα ταξίδι γεμάτο μελωδίες, συγκίνηση και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση.

Πληροφορίες παράστασης:

Πέμπτη 3 & 10 Δεκεμβρίου 2026 | Μουσική Σκηνή STAGE 7

Έναρξη 21:00

Εισιτήριο 15€

Stage7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, Αθήνα (πλησίον σταθμού μετρό)

Τηλέφωνο Κρατήσεων : 6983.966234

Εισιτήρια: more.com & στο ταμείο του Stage Seven