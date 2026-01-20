Σήμερα, Τρίτη (20/1) συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Μέλπω Ζαροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου, σε ηλικία 93 χρόνων.

Η κηδεία θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, στις 13:00 το μεσημέρι.

Η επιθυμία της οικογένειας

Όπως ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε σχετική ανάρτηση, επιθυμία της οικογένειας και του γιου της εκλιπούσας, Αλέξανδρου Παγουλάτου είναι όσοι επιθυμούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, του οποίου ήταν μέλος η Μέλπω Ζαροκώστα.

Πιο αναλυτικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε: «Θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας φίλη, σπουδαία συνάδελφο και συγγραφέα την Τρίτη στη μια το μεσημέρι στο Πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας. Όσοι θέλουνε μπορούν αντί στεφάνων σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας και του λατρεμένου της γιου Αλεξάνδρου Παγουλάτου να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν εκλεκτό μέλος η Μέλπω μας και όσοι Θέλουν μπορούν να αποστείλουν στέφανα μέσω του γραφείου που επιμελείται την εξόδιο ακολουθία στο τηλ 6955460653, υπεύθυνη Αλεξάνδρα Γιακομέλου».

