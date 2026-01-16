Πληροφορούμενη την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία διέγραψε μια γονιμότατη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη. Με στέρεες σπουδές στην υποκριτική στην Αυστραλία, ξεκίνησε εκεί την πολύχρονη σταδιοδρομία της, ερμηνεύοντας από νωρίς απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεάτρου της πολυπληθούς ελληνικής παροικίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Μέλπω Ζαρόκωστα κέρδισε δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση τόσο στο σανίδι, όσο και στη μεγάλη οθόνη, μέσω της οποίας συστήθηκε και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό, για να συνεχίσει με επιλεκτικές παρουσίες στην τηλεόραση.

Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος, η Μέλπω Ζαρόκωστα τίμησε επάξια κάθε ρόλο με τον οποίο αναμετρήθηκε. Την μεγάλη της αφοσίωση στην Τέχνη και τη διάχυσή της πιστοποιεί η πολύπλευρη ενασχόλησή της με αυτή, καθώς δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά συστηματικά επιδόθηκε στη μετάφραση και τη διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τη μικρή οθόνη. Υπήρξε δε πάντοτε μια διακριτική και σεμνή παρουσία στον χώρο, στεκόμενη πάντοτε μακριά από την περιττή και άσκοπη προβολή, κάτι που της προσέφερε αφειδώλευτα την αγάπη και την εκτίμηση των ομοτέχνων.

Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».