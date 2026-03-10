Πληροφορούμενη την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, ενός ξεχωριστού δημιουργού με πολύπλευρη παρουσία στη μεγάλη οθόνη, την τηλεόραση και τη διαφήμιση. Κινηματογραφιστής με ιδιαίτερες ευαισθησίες, μας καταλείπει ένα έργο που διακρίνεται για τη διακριτή ματιά του, τα απαράμιλλα πλάνα του, την ελευθερία στη διαχείριση στη διαχείριση των θεμάτων του, θέτοντας πάντοτε τον άνθρωπο, την εμπειρία του και τις εσωτερικές συγκρούσεις του στο στόχαστρο της κινηματογραφικής του μηχανής. Επιφανής εκπρόσωπος του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, με τις πιο γνωστές μορφές του οποίου υπήρξε φίλος και συνεργάτης, δεν συμβάδισε ωστόσο από τις κυρίαρχες τάσεις του, αρθρώνοντας ένα προσωπικό ύφος, το οποίο διατρέχει ολόκληρη τη δημιουργία του. Στη σύζυγό του Μπέτυ Λιβανού, στις κόρες του, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».