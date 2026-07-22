Με αφορμή την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας, η Υπουργός Πολιτισμού αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα, εξαίροντας τη διαχρονική προσφορά της και το σπουδαίο αποτύπωμα που αφήνει στο ελληνικό τραγούδι:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Στη μακρόχρονη πορεία της, επιβλήθηκε από πολύ νωρίς ως κορυφαία ερμηνεύτρια χάρη στο μεγάλο της ταλέντο —ένα ταλέντο που δεν σπατάλησε ποτέ. Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία φωνή της συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να τραγουδήσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να μείνουν ως σημεία αναφοράς.

Η ευχέρειά της στην ερμηνεία ανέδειξε το μέγεθός της και απέδειξε ότι στο ποιοτικό τραγούδι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί· η ποιότητα και η μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από τη μουσική αφήνει διαρκές και ζωογόνο αποτύπωμα, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της μέχρι και σήμερα.

Στην οικογένεια και στους φίλους της εκφράζω τα ειλικρινέστατα συλλυπητήριά μου.»