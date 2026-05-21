Πληροφορούμενη την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε σε δήλωση αποχαιρετισμού, αποτίοντας φόρο τιμής στο έργο και την προσφορά της.

Αναλυτικά η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσήτης στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά απότην αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα. Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».