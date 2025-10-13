Πληροφορούμενη την απώλεια της Άννας Κυριακού, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Κυριακού, η οποία διέγραψε, επί πολλές δεκαετίες, μια εξαιρετικά γόνιμη πορεία στην Τέχνη. Με στιβαρή θεατρική σκευή, η Άννα Κυριακού αναμετρήθηκε με επιτυχία, στη μακρόχρονη πορεία της, μεγάλους ρόλους από το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας που έδινε πνοή και ιδιαιτερότητα σε κάθε ρόλο, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους θιάσους, ηθοποιούς και σκηνοθέτες πολλαπλών γενεών αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, στη σκηνή. Τα επιλεκτικά της περάσματα, από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, ήρθαν να την καταστήσουν ακόμη πιο αγαπητή στο μεγάλο κοινό. Η Άννα Κυριακού δεν υπήρξε μόνο εξαίρετη ηθοποιός, αλλά και μια σεβαστή φυσιογνωμία στον χώρο της, με προσήλωση στη δουλειά και την τέχνη και όχι στην περιττή δημοσιότητα. Επάξια κατέκτησε και διατήρησε την εκτίμηση και την αγάπη των ομοτέχνων της και του κοινού. Η απώλειά της μας ταξιδεύει και πάλι σε μια ολόκληρη εποχή, της οποίας ήταν ενεργή και εξέχουσα προσωπικότητα. Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».