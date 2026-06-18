Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και σκηνοθέτη Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό θέατρο, με την παρουσία του στο σανίδι για πολλές δεκαετίες.

Πληροφορούμενη την απώλεια του σημαντικού καλλιτέχνη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, ενός σημαντικού θεατρανθρώπου με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Στη μακρά του παρουσία στο σανίδι, ο Σωτήρης Τσόγκας ερμήνευσε από πολύ νωρίς ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του. Πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα, με κυριότερο το Θέατρο «Πρόβα», το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή, επί πολλά χρόνια, ανεβάζοντας και σκηνοθετώντας πλήθος παραστάσεων. Σημαντικότατη υπήρξε και η προσφορά του στις νεότερες γενιές, ως καθηγητή σε πολλές σχολές και σεμινάρια. Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του.

Στη σύζυγό του και την κόρη τους, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».