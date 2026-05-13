Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συμμετείχε στην, υψηλού επιπέδου, πολιτική εκδήλωση λήξης της ευρωπαϊκής εκστρατείας «Twin it! Part II», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Twin it! 3D for Europe’s Culture» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Europeana Initiative.

Η πρωτοβουλία «Twin it!» αποτελεί πανευρωπαϊκή δράση, προωθώντας την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών-μελών της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία υψηλής ποιότητας 3D ψηφιακών τεκμηρίων. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους σε τομείς, όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η πολιτιστική προβολή.

Η δεύτερη φάση «Twin it! Part II» συνεχίζει και διευρύνει την αρχική δράση, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη αξιοποίηση των ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων.

Στην ομιλία της η Υπουργός σημείωσε ότι «Η Europeana Initiative λειτουργεί ως η κεντρική ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικής κληρονομιάς, συγκεντρώνοντας και διασυνδέοντας πολιτιστικό περιεχόμενο από μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, από όλη την Ευρώπη. Μέσα από τον ρόλο της στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζει ενεργά την ψηφιοποίηση, τη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση πολιτιστικών δεδομένων.

Η συμμετοχή μας στο «Twin it! Part II» εντάσσεται στη συνεκτική στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην προστασία, τεκμηρίωση και διεθνή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει ενεργά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Σύστασης για έναν κοινό χώρο δεδομένων της πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθώντας την, υψηλής ποιότητας, ψηφιοποίηση σε 3D πρότυπα, με σαφή έμφαση στην επαναχρησιμοποίησή τους. Αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και να δημιουργήσουν νέα γνώση. Να ανοίξουν τον δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές, σε όλους τους τομείς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της τρισδιάστατης αποτύπωσης στην έρευνα και την εκπαίδευση, τονίζοντας ότι: «Το τρισδιάστατο μοντέλο που παρουσιάζουμε σήμερα, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Archaeorama”, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση βασικών τομέων της Δήλου. Είναι σχεδιασμένη όχι μόνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς , αλλά και για την αξιοποίησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την εικονική πρόσβαση και τη συμμετοχή του κοινού».

Η Υπουργός παρουσίασε το τρισδιάστατο μοντέλο του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, και ειδικότερα του ιερού του Απόλλωνα και της συνοικίας της Ιερής Λίμνης. Η Ελλάδα υπέβαλε το τρισδιάστατο μοντέλο της Δήλου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας για την ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Αναφερόμενη στη σημασία της Δήλου και της ψηφιακής της τεκμηρίωσης, η Υπουργός Πολιτισμού, σημείωσε: «Η Δήλος είναι ένας χώρος εξαιρετικής πολιτιστικής αξίας, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, στο σύνολό της. Ως μυθολογικός τόπος γέννησης του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος και σημαντικό θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της αρχαίας Μεσογείου, ενσαρκώνει την αλληλένδετη ιστορία της κοινής μας κληρονομιάς». Παράλληλα, επισήμανε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία του νησιού, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που καθιστά την προηγμένη ψηφιακή τεκμηρίωση καθολικά σημαντική.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε το στρατηγικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ψηφιοποίησης, επισημαίνοντας ότι, με την ολοκλήρωση αυτής της επιτυχημένης εκστρατείας, «επιβεβαιώνεται η κοινή δέσμευση μας για την προώθηση της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης , στην Ευρώπη. Η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί μόνο εργαλείο διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και κινητήρια δύναμη καινοτομίας, προσβασιμότητας και παραγωγής γνώσης. Η Ελλάδα παραμένει απολύτως προσηλωμένη στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια, συμβάλλοντας ενεργά και καθοριστικά στην προστασία, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, προς όφελος των επόμενων γενεών».