Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υποδέχθηκε στο Μουσείο Ακροπόλεως, τον Υπουργό Πολιτισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Salem bin Khalid Al Qassimi (Σάλεμ μπιν Χάλεντ Αλ Κασίμι). Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι στενές, στρατηγικού χαρακτήρα σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αναπτύσσονται με ιδιαίτερη δυναμική και στον τομέα του πολιτισμού.

«Η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μοιράζονται ένα κοινό όραμα για τον πολιτισμό ως γέφυρα συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων, ενισχύουμε τη συνεργασία μας για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επενδύοντας παράλληλα σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν αμφότερες οι χώρες, σε διεθνές επίπεδο, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο Υπουργός Αλ Κασίμι, του οποίου η χώρα ασκεί την Προεδρία της Ομάδας Χωρών για τον διεθνή συντονισμό στον τομέα αυτό (Group of Friends for Culture-Based Climate Action), εξήρε την Ελλάδα ως την πρώτη χώρα που εκπόνησε Εθνικό Σχέδιο Δράσης, σημειώνοντας ότι τα ΗΑΕ προχωρούν στην κατάρτιση αντίστοιχου σχεδίου. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στη διοργάνωση κοινού σεμιναρίου το προσεχές φθινόπωρο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενώ ο κ. Αλ Κασίμι εξέφρασε θετική στάση ως προς την ανάληψη της Προεδρίας της Ομάδας από την Ελλάδα, μετά τη λήξη της θητείας των ΗΑΕ.

Στενή είναι και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της UNESCO. Ελλάδα και ΗΑΕ έχουν υποστηρίξει αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους για την εγγραφή μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ενώ αναπτύσσουν ουσιαστική συνεργασία και στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ συμμετέχουν στη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την περίοδο 2024–2028. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα διοργανώσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την UNESCO, διεθνές συνέδριο για τη διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο η Λίνα Μενδώνη καλωσόρισε τη συμμετοχή των ΗΑΕ.

Η Υπουργός Πολιτισμού πρότεινε, επίσης, τη διοργάνωση κοινής έκθεσης στις δύο χώρες, με τη συμμετοχή μεγάλων ελληνικών μουσείων, όπως το Μουσείο Ακροπόλεως και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με αντικείμενο την ανάδειξη των ιστορικών δεσμών κατά την ελληνιστική περίοδο και την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αραβική Χερσόνησο. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε το ενδεχόμενο η έκθεση να φιλοξενηθεί στο Νέο Εθνικό Μουσείο Zayed, σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Norman Foster. Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα διοργάνωσης εκθέσεων αφιερωμένων στη χειροτεχνία και τις παραδοσιακές τέχνες.

Τέλος, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων στους τομείς της συντήρησης, της αναστήλωσης και της μουσειολογίας, καθώς και στην προώθηση της υπογραφής διμερούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, η οποία θα συμπληρώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Ο Υπουργός Αλ Κασίμι απηύθυνε, από την πλευρά του, πρόσκληση προς τη Λίνα Μενδώνη να επισκεφθεί σύντομα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη συνάντηση ήταν παρούσα η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δρ. Ολυμπία Βικάτου και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συνέχεια, ο Salem bin Khalid Al Qassimi ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης από τον Γενικό Διευθυντή Νίκο Σταμπολίδη.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού