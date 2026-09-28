Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, η Ελένη Προκοπίου άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Το βράδυ της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 87 ετών. Μια σπουδαία καλλιτέχνιδα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της εικόνες, ρόλους και στιγμές που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη όσων την αγάπησαν.

Η Φίνος Φιλμ, με την οποία η Ελένη Προκοπίου συνδέθηκε μέσα από μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση και ένα βίντεο γεμάτο κινηματογραφικές στιγμές.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φίνος Φιλμ.

Η Ελένη Προκοπίου πρωτοεμφανίστηκε στη Φίνος Φιλμ το 1966, στο «Ραντεβού στον Αέρα», ενώ την ίδια χρονιά ακολούθησαν οι ταινίες «Παράνομοι Πόθοι», «Οι Κυρίες της Αυλής» και «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα». Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε με «Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας», που έμελλε να αποτελέσει και την τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της.

Μπορεί η παρουσία της στη μεγάλη οθόνη να ήταν σύντομη, όμως η λάμψη της δεν έσβησε ποτέ. Το χαμόγελό της, η χαρακτηριστική της κίνηση, η εκρηκτική της παρουσία και εκείνη η αξεπέραστη ατάκα «Μένουμε πάντα παιδιά» έμειναν βαθιά χαραγμένα στο ελληνικό σινεμά.

Σήμερα, μέσα από τις εικόνες των ταινιών της, το ελληνικό σινεμά αποχαιρετά μια γυναίκα που υπήρξε συνώνυμη της χάρης, της ομορφιάς και της ανεπιτήδευτης κινηματογραφικής λάμψης.

Καλό ταξίδι, Ελένη Προκοπίου. Η ομορφιά και το χαμόγελό σου θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις ταινίες και τις αναμνήσεις μας.

Πηγή: finos film