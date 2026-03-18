Στον βυθό της θάλασσας ανοιχτά των Κυθήρων, εκεί όπου η ιστορία μπλέκεται με μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αρπαγής των ελληνικών αρχαιοτήτων, το ναυάγιο του μπρικιού «Μέντωρ» συνεχίζει – δύο αιώνες μετά – να αποκαλύπτει τα μυστικά του.

Θραύσματα κεραμικών, μεταλλικά εξαρτήματα, στοιχεία της ναυπηγικής του πλοίου, είναι τα μικρά κομμάτια μιας μεγαλύτερης εικόνας.

Μιας εικόνας που δείχνει ότι το φορτίο του Έλγιν δεν ήταν απλώς αρχαιότητες, αλλά ένα σύνολο υλικών και πρακτικών που αποτυπώνουν την αποικιοκρατική λογική της εποχής: παίρνουμε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε, και βλέπουμε μετά τι θα σωθεί.

Ένα ναυάγιο – «μουσείο»

Το πλοίο, ιδιοκτησίας του Λόρδου Έλγιν, βυθίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 έξω από τον Αβλέμονα Κυθήρων, μεταφέροντας μεταξύ άλλων και τμήματα από τον γλυπτό διάκοσμο της Ακρόπολης.

Δύο αιώνες μετά, η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων επανέρχεται στο σημείο όχι μόνο για να χαρτογραφήσει το ναυάγιο, αλλά και για να απαντήσει σε ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: τι απέγινε το «χαμένο» φορτίο του Έλγιν;

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη της πρόσφατης έρευνας είναι ο εντοπισμός ενός μαρμάρινου θραύσματος με διακοσμητική «σταγόνα», το οποίο ενδέχεται να προέρχεται από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο του Παρθενώνα.

Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για το πρώτο τεκμήριο ότι τμήματα των Γλυπτών που μετέφερε ο Έλγιν παρέμειναν στον βυθό και δεν ανασύρθηκαν κατά τις πρώτες επιχειρήσεις του 1802.

Το «Μέντωρ» και το σπουδαίο φορτίο του

Ο λόρδος Έλγιν ναύλωσε στις αρχές του 19ου αιώνα, τουλάχιστον τρία πλοία για να μεταφέρουν, τόσο τις αρχαιότητες, που είχε αφαιρέσει από διάφορα μνημεία, όσο και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ένα από το πλοία αυτά, το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, μεταφέροντας ένα μέρος των γλυπτών, που είχαν αφαιρεθεί από μνημεία της Ακρόπολης και της Αθήνας, βυθίζεται τον Σεπτέμβριο του 1802 λόγω κακοκαιρίας στο κόλπο του Αγίου Νικολάου, έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα, στα Κύθηρα.

Το βυθισμένο πλοίο αποτέλεσε από τότε το επίκεντρο πολλών ναυαγιαιρεσιών και ερευνών. Αρχικά για την ανέλκυση του φορτίου, ύστερα από εντολή του ιδίου του Λόρδου Έλγιν, ενώ στη συνέχεια, από το 1875 μέχρι και σήμερα, έγιναν διάφορες αυτοψίες και έρευνες, τις περισσότερες φορές λόγω των φημών, ότι υπάρχουν ακόμα «μάρμαρα» στο χώρο του ναυαγίου.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, οι πρόσφατες συστηματικές υποβρύχιες έρευνες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (2009 και 2011-2017), επικεντρώθηκαν κυρίως στο 25% των υφάλων του πλοίου, που διασώζεται ακόμα σε αρκετά καλή κατάσταση. Πρόκειται για ένα τμήμα μήκους 10,60 μ και πλάτους 5,70 μ..

Ο «Μέντωρ», σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο μητρώο της Lloyd’s του 1801, ήταν μπρίκι (δίστηλο ιστιοφόρο) κατασκευασμένο περίπου το 1788 στην Αμερική, νηολογημένο στο Λονδίνο ως εμπορικό πλοίο.

Ήταν κατασκευασμένο από βελανιδιά και κέδρο και καλυμμένο εξωτερικά με φύλλα χαλκού. Η χωρητικότητα του ήταν 114 τόνοι.

Το πλοίο έφερε οπλισμό 6-12 κανονιών και σύμφωνα με την καταγραφή του μητρώου, τόσο το πλοίο όσο και ο εξαρτισμός του ήταν το 1801, σε καλή κατάσταση.

Αν και κατά την πρώτη ναυαγιαιρεσία, που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη βύθισή του κατ’εντολή του Λόρδου Έλγιν και στην διάρκεια της οποίας ανελκύσθηκε το φορτίο του πλοίου, αλλά και μεγάλος μέρος από τον εξαρτισμό του, όπως τα κανόνια, οι βοηθητική βάρκα, τα πανιά και τα σχοινιά, και παρόλο το γεγονός ότι το ναυάγιο, λόγω του μικρού βάθους στο οποίο βρίσκεται και του ότι η θέση του είναι γνωστή και επομένως γίνεται αντικείμενο, παράνομων ενεργειών, οι πρόσφατες συστηματικές έρευνες, έφεραν στο φως σημαντικά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Τα αντικείμενα, που έχουν μέχρι τώρα ανελκυσθεί από το χώρο του ναυαγίου, μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερεις κατηγορίες:

1) αντικείμενα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα και τον εξαρτισμό του πλοίου,

2) αντικείμενα που έχουν σχέση με τη διαβίωση στο πλοίο του και προσωπικά αντικείμενά των επιβατών και του πληρώματος,

3) αντικείμενα που σχετίζονται με τη άμυνα του πλοίου και τέλος,

4) αντικείμενα, που αποτελούσαν, ίσως, μέρος του φορτίου του.

Από την περιοχή της πρύμνης του σκάφους, ανελκύσθηκαν αντικείμενα που χρησιμοποιούσε το πλήρωμα και οι επιβάτες, όπως επιτραπέζια μελανοδοχεία, μία φορητή πυξίδα με χρυσή αλυσίδα κατασκευασμένη στο Λονδίνο μικρά φιαλίδια αρωμάτων, επάργυρα δακτυλίδια, ρολόγια τσέπης, καπνοσύριγγες, δύο οστέινες βούρτσες δοντιών, οθωμανικά και αραβικά νομίσματα, όπως και χρυσά ευρωπαϊκά.

Ακόμα ανελκύσθηκε ένας αρκετά σημαντικός αριθμός σκευών καθημερινής χρήσης όπως ποτήρια, φιάλες, δοχεία, κλπ.

Αν και τα κανόνια του πλοίου ανελκύσθηκαν το 1802, εντούτοις βρέθηκαν ορισμένες από τις σιδερένιες οβίδες τους. Τα ευρήματα αυτά πιστοποιούν το βαρύ οπλισμό του πλοίου, που αναφέρεται και στην καταγραφή της Lloyd’s του 1801. Βρέθηκε ακόμα φορητός οπλισμός και δυτικής τεχνοτροπίας κι ένας μεγάλος αριθμός μολύβδινων σφαιρών (βόλια).

Τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αρχαία αντικείμενα, που εντοπίσθηκαν στο χώρο του ναυαγίου.

Βρέθηκαν τουλάχιστον εννέα σχιστολιθικές πλάκες με απολιθώματα φυτών και ιχθύων, που κατά μία πρώτη εκτίμηση, προέρχονται από την περιοχή του Λιβάνου.

Ακόμα βρέθηκαν δεκαεννέα αρχαία νομίσματα, ανάμεσα στα οποία ένας ασημένιος βοιωτικός στατήρας, ένα αθηναϊκό νόμισμα και ένα ασημένιο νόμισμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως και τέσσερεις ενσφράγιστες λαβές αρχαίων ροδιακών αμφορέων.

Επίσης ανασύρθηκαν και δύο θραύσματα αιγυπτιακών γλυπτών.

Πρόκειται για ένα θραύσμα κοιλιακής χώρας φαραωνικού αγάλματος, που χρονολογείται μάλλον την περίοδο του φαραώ Αμένωφι του 3ου, της 18ης δυναστείας (1386-1349 π.Χ.) και ένα δεύτερο θραύσμα, που σώζεται σε δύο τμήματα και ανήκει σε ανάγλυφη στήλη του θεού Ρα και χρονολογείται στην ύστερη Πτολεμαϊκή περίοδο (1ος αι. π.Χ.).

Τα δύο αυτά θραύσματα, κατά πάσα πιθανότητα είχαν τοποθετηθεί στο πλοίο ως έρμα, πρακτική ιδιαίτερα συχνή εκείνη την περίοδο.

Στην υποβρύχια έρευνα συμμετείχαν αρχαιολόγοι, τεχνικοί, επαγγελματίες δύτες, εργατοτεχνίτες, μηχανολόγοι, συντηρητές και συγκεκριμένα οι: Αλέξανδρος Τούρτας, Δημήτρης Δημητρίου, Θεοτόκης Θεοδούλου, Brendan Foley, Κοσμάς Κορωναίος, Γιάννης Φαρδούλης, Gemma Smith, Phil Short, Αριστείδης Μιχαήλ, Μανώλης Τζεφρόνης, Scott Leimroth, Λουι Μερσενιέ, Πέτρος Τσαμπουράκης, Θεμιστοκλής Τρουπάκης, Άγγελος Τσοπανίδης, Μανουήλ Κουρκουμέλης, οι οδηγοί της ΕΕΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Χαράλαμπος Μαργαρώνης. Οι υποβρύχιες φωτογραφίες είναι του Γ. Φαρδούλη και του Αλεξ. Τούρτα, οι φωτογραφίες των ευρημάτων πριν και μετά τη συντήρηση είναι του Πέτρου Βεζυρτζή.