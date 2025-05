Η Μέριλ Στριπ θα επιστρέψει ξανά στο συγκρότημα πολυκατοικιών Arconia. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε την εμφάνισή της στην 5η σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» του Hulu, ο τέταρτος κύκλος της οποίας ολοκληρώθηκε το περασμένο φθινόπωρο.

Η Μέριλ Στριπ επιβεβαίωσε την είδηση σε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Σελίνα Γκόμεζ, μέλος του καστ του «Only Murders in the Building».

Gird your loins, Meryl is returning for Season 5! That’s all. #OMITB pic.twitter.com/MgesmXzzCO

— Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) May 29, 2025