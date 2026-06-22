Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ο Πολ Χολς επανεξετάζει μία από τις πιο εξονυχιστικά ερευνημένες υποθέσεις διασήμων στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Ο συνταξιούχος ερευνητής ανεξιχνίαστων υποθέσεων πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες εξιχνιάζοντας εγκλήματα στην Καλιφόρνια και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του «Golden State Killer». Τώρα, εφαρμόζει την εμπειρία του στον θάνατο της κινηματογραφικής σταρ το 1962, μέσα από την εκπομπή «Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe» του TMZ, που κάνει πρεμιέρα στο FOX.

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την αναπαράσταση του σπιτιού της Μονρόε, το ειδικό αυτό αφιέρωμα ακολουθεί τον Χολς, την ανώτερη αναλύτρια σκηνών εγκλήματος Αλίνα Μπάροουζ και τη ρεπόρτερ αληθινών εγκλημάτων Κίκι Μονίκ, καθώς εξετάζουν τα ερωτήματα και τις θεωρίες που περιβάλλουν τον θάνατο της Μονρόε για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

«Γνώριζα πώς πέθανε, από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, κάτι που κρίθηκε ως πιθανή αυτοκτονία, αλλά ήξερα ελάχιστες λεπτομέρειες για αυτό μέχρι που άρχισα να σκαλίζω την υπόθεση», δήλωσε ο Χολς στο Fox News Digital.

«Πιστεύω ότι πολλά από τα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατό της οφείλονται στην κακή τεκμηρίωση και επεξεργασία της σκηνής του θανάτου από τις ανακριτικές αρχές πίσω στο 1962, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα που θα μπορούσαν να είχαν απαντηθεί αν είχαν κάνει τα πράγματα σωστά».

Τον Αύγουστο του 1962, η Μονρόε βρέθηκε νεκρή, ξαπλωμένη γυμνή στο κρεβάτι της, με το ακουστικό του τηλεφώνου να κρέμεται από το χέρι της. Κοντά στο κρεβάτι, η αστυνομία δήλωσε ότι εντόπισε ένα άδειο μπουκάλι που περιείχε περίπου 50 κάψουλες Nembutal, ένα ισχυρό συνταγογραφούμενο ηρεμιστικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αϋπνίας, όπως είχε αναφέρει το περιοδικό Variety εκείνη την εποχή. Δεν βρέθηκε σημειωμα.

«Το πρώτο ύποπτο στοιχείο, φυσικά, ήταν η έλλειψη τεκμηρίωσης», δήλωσε ο Χολς. «Υπάρχουν πολύ λίγες φωτογραφίες από τη σκηνή του θανάτου. Ωστόσο, ακόμη και με τη μία φωτογραφία που υπάρχει, η οποία την δείχνει νεκρή στο ίδιο της το κρεβάτι, τα μάτια μου, βάσει της εμπειρίας και της εξειδίκευσής μου, εντόπισαν αμέσως ασυνέπειες, όπως το ότι τα σεντόνια ήταν καθαρά και τέλεια στρωμένα. Είναι τοποθετημένη στο κρεβάτι με τέτοιο τρόπο που [για μένα] δεν μοιάζει με υπερβολική δόση».

«Τα μπουκάλια με τα χάπια σε αυτό το μικροσκοπικό κομοδίνο δίπλα στο κεφάλι της ήταν όλα τέλεια τακτοποιημένα, με όλες τις ετικέτες να κοιτούν προς τη σωστή κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του πιο αξιοσημείωτου μπουκαλιού, αυτού του Nembutal», είπε ο Χολς.

«Ήταν μια συνταγή που είχε εκτελεστεί δύο ημέρες νωρίτερα για 50 κάψουλες αυτού του βαρβιτουρικού και ήταν άδεια. Ήταν τέλεια τοποθετημένο στο κομοδίνο με το καπάκι του κλειστό. Οι άνθρωποι που πρόκειται να καταπιούν τέτοιο αριθμό χαπιών ταυτόχρονα, συνήθως δεν δείχνουν τέτοια φροντίδα για να τακτοποιήσουν τον χώρο πριν ξαπλώσουν στο κρεβάτι. Αυτό είναι που ονομάζω ασυνέπεια».

«Κάθε φορά που βλέπεις μια ασυνέπεια, πρέπει να σταματάς και να αναρωτιέσαι: “Βλέπω τα πράγματα με τον σωστό τρόπο ή συμβαίνει κάτι περισσότερο εδώ;”» πρόσθεσε.

Αν και το είδωλο του «Επτά Χρόνια Φαγούρα» πάλευε με την ψυχική της υγεία κατά τη διάρκεια της ζωής της, ο Χολς δήλωσε ότι η επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων τον οδήγησε να αμφισβητήσει το συμπέρασμα ότι η Μονρόε έδωσε εσκεμμένα τέλος στη ζωή της.

«Κανείς δεν σκηνοθετεί μια αυτοκτονία για να την κάνει να φαίνεται… πιο πειστική», εξήγησε. «Και μια από τις πιο αξιοσημείωτες αντιφάσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρή, εκτελέστηκε μια συνταγή για Nembutal. Πρόκειται για ένα φάρμακο ταχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται στην ευθανασία μέχρι σήμερα. Αυτές οι πενήντα κάψουλες παραλήφθηκαν δύο ημέρες πριν· όλες έχουν εξαφανιστεί και στο κομοδίνο υπάρχει ένα άδειο μπουκάλι, κι όμως η ίδια δεν είχε καταπιεί αυτές τις κάψουλες, ούτε βρέθηκαν ίχνη τους στο στομάχι της».

Παρόλο που δεν βρέθηκαν υπολείμματα βαρβιτουρικών στο στομάχι της 36χρονης, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα μπορεί να είχαν επαρκή χρόνο για να απορροφηθούν στην κυκλοφορία του αίματος και στο συκώτι της. Αυτό θα εξηγούσε γιατί ο γιατρός δεν βρήκε υπολείμματα στο στομάχι της, όπως είχαν αναφέρει οι Los Angeles Times.

Στη Μονρόε είχε συνταγογραφηθεί το Nembutal από τον προσωπικό της γιατρό, τον Δρ. Χάιμαν Ένγκελμπεργκ, αν και λάμβανε επίσης φάρμακα από τον ψυχίατρο Δρ. Ραλφ Γκρίνσον. Ο Χολς δήλωσε ότι πιστεύει πως η ιατρική περίθαλψη της Μονρόε εγείρει ερωτήματα που, κατά την άποψή του, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του αν η φροντίδα της πληρούσε τα κατάλληλα πρότυπα.

Η ηθοποιός χρησιμοποιούσε τακτικά συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά και υπνωτικά χάπια και πάλευε με την αϋπνία και το άγχος. Συνεργάτες και ορισμένοι βιογράφοι την περιέγραφαν ως ολοένα και πιο εξαρτημένη από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά τα έτη που οδήγησαν στον θάνατό της.

Οι Times του Λονδίνου ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Ένγκελμπεργκ επέμενε ότι είχε συνταγογραφήσει στη Μονρόε Nembutal, αλλά όχι την ένυδρη χλωράλη (chloral hydrate) που βρέθηκε επίσης στον οργανισμό της. Και τα δύο φάρμακα μπορεί να είναι επικίνδυνα όταν λαμβάνονται μαζί.

Ο Άντριου Γουίλσον, συγγραφέας του βιβλίου «I Wanna Be Loved By You», δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας του ανακάλυψε μια συνταγή του Ιουνίου του 1962 για ένυδρη χλωράλη που είχε εκδοθεί για τη Μονρόε και έφερε την υπογραφή του Ένγκελμπεργκ, περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατό της.

Ο Γουίλσον υποστήριξε ότι ο Ένγκελμπεργκ δεν ήταν απολύτως ειλικρινής σχετικά με τον ρόλο του στην ιατρική περίθαλψη της Μονρόε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι, με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, θα μπορούσαν να εγερθούν ερωτήματα σχετικά με το αν ένας γιατρός που υπερσυνταγογραφούσε φάρμακα σε έναν ευάλωτο ασθενή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες. Ο Ένγκελμπεργκ πέθανε το 2005 σε ηλικία 92 ετών.

Τη νύχτα που πέθανε η Μονρόε, η οικονόμος της, Γιούνις Μάρεϊ, τηλεφώνησε στον Γκρίνσον αφού ανησύχησε επειδή η Μονρόε είχε κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρά της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Γκρίνσον έφτασε στο σπίτι, έσπασε ένα παράθυρο για να μπει στο δωμάτιό της και βρήκε το άψυχο σώμα της Μονρόε. Στη συνέχεια κάλεσε τον Ένγκελμπεργκ, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατό της. Ωστόσο, υπήρξε καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας προτού ο Ένγκελμπεργκ καλέσει την αστυνομία και ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι η Μονρόε είχε αυτοκτονήσει. Ο Γκρίνσον πέθανε το 1979 σε ηλικία 68 ετών.

Με την πάροδο των ετών, έχουν υπάρξει πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο της Μονρόε. Οι εικασίες διογκώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που το Γραφείο του Εισαγγελέα άνοιξε ξανά την έρευνα το 1982. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν την ύπαρξη εγκληματικής ενέργειας, όπως ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Ο Χολς σημείωσε ότι είναι σημαντικό να αναλυθούν όλες οι θεωρίες για να κατανοηθεί καλύτερα τι μπορεί να συνέβη πραγματικά.

«Πιστεύω ότι με την εκπομπή που κάναμε, μέρος των εργαλείων μας είναι η σύγχρονη τεχνολογία, παντρεύοντας την υπολογιστική ισχύ που έχουμε σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη και ανακατασκευάζοντας τη σκηνή του θανάτου της», δήλωσε ο Χολς. «Έτσι τώρα, μπορώ να περιηγηθώ σε αυτή τη σκηνή, η οποία αποτελεί πιστή αναπαράσταση του πώς ήταν τότε, όταν έφτασε για πρώτη φορά η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD)».

«Αυτή η υπόθεση, από ιατροδικαστική άποψη, έχει κλείσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να μας προσφέρει η επιστήμη σήμερα, αλλά η αξιολόγηση των ερευνητικών κατευθύνσεων θα μπορούσε ακόμα να συνεχιστεί».

«Οι κατευθύνσεις που βλέπω σήμερα στην υπόθεση της Μέριλιν Μονρόε αφορούν πραγματικά τους μάρτυρες», συνέχισε. «Οι περισσότεροι από αυτούς, φυσικά, οι οποίοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, έχουν πεθάνει. Αλλά το να πας και να πάρεις συνέντευξη από τους στενούς τους συνεργάτες ή μέλη της οικογένειάς τους και να μάθεις τι είπαν αυτοί οι μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους, το οποίο δεν αναφέρθηκε ποτέ στις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επιλογή».

Η σταρ του σινεμά αποτελούσε αντικείμενο παρακολούθησης από το FBI κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι οι πράκτορες παρακολουθούσαν τις διασυνδέσεις της με άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για κομμουνιστικές σχέσεις, αλλά το γραφείο δεν βρήκε ποτέ στοιχεία ότι η Μονρόε ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφορούν κυρίως τις γνωριμίες και τις δραστηριότητές της και όχι την έρευνα για τον θάνατό της.

«Τι είδους έγγραφα κρατούσε το FBI για εκείνη που δεν έχουν δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα;» αναρωτήθηκε ο Χολς. «Υπάρχουν έγγραφα, με πολλά λογοκριμένα σημεία, που αφορούν την παρακολούθηση της Μέριλιν Μονρόε από το FBI».

«Αλλά αν στη Μέριλιν Μονρόε αποκαλύπτονταν, ας πούμε, μυστικά εθνικής ασφάλειας από τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι και τον Γενικό Εισαγγελέα, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, το FBI θα τα έχει διαβαθμισμένα μέχρι σήμερα. Και κάποια στιγμή, μέσω αιτημάτων για την Ελευθερία της Πληροφορίας (FOIA), ίσως αυτά τα έγγραφα αποχαρακτηριστούν. Αυτό θα ήταν ένας τεράστιος ερευνητικός θησαυρός στον οποίο κάποιος σαν εμένα θα λάτρευε να εμβαθύνει».

Οι ισχυρισμοί και οι φήμες που συνδέουν τη Μονρόε με τους Κένεντι επιμένουν εδώ και δεκαετίες.

Οι τηλεθεατές που θα παρακολουθήσουν το «Celebrity Crime Scene» θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι συνέβη στην αείμνηστη σταρ. Ο θάνατος της Μονρόε κρίθηκε επίσημα ως πιθανή αυτοκτονία και οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ποτέ δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έρευνα επηρεάστηκε αθέμιτα.

Ο Χολς, ωστόσο, παραμένει επικριτικός απέναντι στην αρχική έρευνα.

«Θα πω απλώς ότι, το 1962, το LAPD θα έπρεπε να το είχε προσεγγίσει διαφορετικά τότε», είπε. «Δεν τήρησαν τις τυπικές διαδικασίες…Πάντα επιλέγεις την επιφυλακτική πλευρά και το ερευνάς ως ανθρωποκτονία μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν είναι ανθρωποκτονία. … Σήμερα, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα».

«Αυτό υποδηλώνει ότι όταν αρχίζεις να κοιτάζεις πόσο καλά εξοπλισμένο και έμπειρο είναι το LAPD, γιατί απέτυχε τόσο οικτρά στην υπόθεση της Μέριλιν Μονρόε; Φαίνεται ότι υπάρχει πιθανώς κάποια επιρροή που τους ώθησε να κοιτάξουν από την άλλη πλευρά, να κλείσουν απλώς αυτή την υπόθεση και να κάνουν την παραδοχή ότι πρόκειται για αυτοκτονία».

Πηγή: nypost.com