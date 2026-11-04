Για τρίτη χρονιά, η διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας «Μέσα στο Μυαλό σου» επιστρέφει στο Θέατρο Αλίκη, με το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς, με τίτλο «Όλα για Σένα».

Μετά το «Έρωτας και Χάος», η ιστορία της Ολίβιας φτάνει στο τελευταίο της κεφάλαιο. Αυτή τη φορά, η ίδια καλείται να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες πλευρές της σχέσης της και να πάρει μια καθοριστική απόφαση για τη ζωή της.

Η παράσταση, με τον Dr. Γιώργο Λάγιο, δεν αποτελεί μια συνηθισμένη θεατρική εμπειρία. Το κοινό δεν περιορίζεται στον ρόλο του θεατή, αλλά συμμετέχει ενεργά, εκφράζει απόψεις, προβληματίζεται και καλείται να πάρει θέση μέσα από μια ζωντανή διαδικασία αλληλεπίδρασης.

Η ιστορία της Ολίβιας και τα ερωτήματα των σχέσεων

Η Ολίβια βρίσκεται σε μια σχέση που την οδηγεί να αμφισβητεί την αξία, τις επιθυμίες και τον ίδιο της τον εαυτό. Η απόσταση μεγαλώνει, η επιθυμία χάνεται και γεγονότα που δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την αναγκάζουν να αντιμετωπίσει όσα μέχρι τώρα απέφευγε.

Μέσα από την ιστορία της, αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, την προσωπική ευθύνη και τα όρια.

Γιατί παραμένουμε σε σχέσεις που μας πληγώνουν; Πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις μας οι γονείς, ο σύντροφός μας και οι κοινωνικές προσδοκίες; Ποιος είναι ο ρόλος της σεξουαλικής ζωής σε μια σχέση; Γιατί συχνά αναζητούμε στον εαυτό μας την ευθύνη για όλα όσα δεν πηγαίνουν καλά;

Παράλληλα, η εμπειρία ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την ψυχοθεραπεία, τη σημασία των προσωπικών ορίων και το θάρρος που χρειάζεται για να διεκδικήσουμε όσα πραγματικά θέλουμε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα απλό, αλλά ουσιαστικό ερώτημα: «Τι θέλεις πραγματικά;»

Μια διαδραστική εμπειρία με τη συμμετοχή του κοινού

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος αξιοποιεί δημιουργικές μεθόδους αλληλεπίδρασης, μετατρέποντας τη σκηνή σε χώρο προβληματισμού και συζήτησης. Οι θεατές συμμετέχουν ενεργά και έρχονται αντιμέτωποι με σκέψεις και ερωτήματα που αφορούν όχι μόνο τις σχέσεις τους με τους άλλους, αλλά και τη σχέση με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μάνος Τσούτης και Χρύσα Ρώμα, ενώ τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει ο Πάνος Κούγιας.

Σημείωση: Η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδραστική εμπειρία. Δεν είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει κανείς τα δύο προηγούμενα μέρη της σειράς.

Λίγα λόγια για τον Dr. Γιώργο Λάγιο

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ψυχολογία, με ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, καθώς και διδακτορικό στην Ψυχοσεξολογία. Είναι καθηγητής Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας και συγγραφέας των βιβλίων «Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου;» (2019), «Μέσα στο Μυαλό σου» (2021) και «Ντροπή σου Ολίβια» (2025).

Πληροφορίες παράστασης

Τίτλος: «Μέσα στο Μυαλό σου – Part 3: The Finale – Όλα για Σένα»

Έναρξη: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες: Κάθε Δευτέρα

Ώρα: 20:00

Διάρκεια: Τουλάχιστον 90 λεπτά

Χώρος: Θέατρο Αλίκη

Διεύθυνση: Αμερικής 4, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων

VIP 1: 30 €

VIP 2: 25 €

Α΄ Ζώνη: 20 €

Β΄ Ζώνη: 18 €

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16 €

Ειδικές τιμές: Φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ (χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο) και συνοδών ΑμεΑ: 16 € στη Β΄ Ζώνη.

Η είσοδος για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο είναι δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πού θα βρείτε εισιτήρια

Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας More: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mesa-sto-myalo-sou-dr-giorgos-lagios-part3/

Τηλεφωνικά στο 211 1000 365.

Από το ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα.

Ομαδικές κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραΐσκου

Τηλέφωνα: 211 1026277 και 210 2117240 (εσωτερικό 305)

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–19:00.

Email: reservations@a-th.gr

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.instagram.com/glagi0s/reels/