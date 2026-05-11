Μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στις καρδιές μας!

Το Σάββατο (9/5), η Αθήνα δεν φιλοξένησε απλώς μια συναυλία… έζησε μια ιστορική στιγμή. Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έγιναν μία φωνή, ένας παλμός, μια τεράστια οικογένεια κάτω από τον ουρανό του ΟΑΚΑ. Η ενέργεια, το πάθος και η αγάπη που πλημμύρισαν το στάδιο απέδειξαν πως η Ελλάδα ξέρει να ζει τη μουσική με όλη της την ψυχή.

Οι Metallica ένιωσαν κάθε στιγμή, κάθε τραγούδι, κάθε κραυγή. Και εμείς νιώσαμε πως ήμασταν μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια συναυλία, μιας εμπειρίας που θα θυμόμαστε για πάντα.

Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στα social media ρεκόρ εισιτηρίων της περιοδείας με πάνω από 90.000 θεατές.

«Ουάου!! Ευχαριστούμε θερμά την #MetallicaFamily στην Ελλάδα που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε τον χώρο, και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας #M72.»