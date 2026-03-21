Χιλιάδες θαυμαστές των Metallica σε όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για δωρεά αίματος, χάρη στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το συγκρότημα μαζί με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.

Το ίδρυμα των Metallica, «All Within My Hands», εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον οργανισμό τον Απρίλιο του 2025. Έκτοτε, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 25.000 δωρεές αίματος στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το συγκρότημα προώθησε την εθελοντική αιμοδοσία και στους διεθνείς σταθμούς της περιοδείας του «M72 World Tour», με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των δωρεών παγκοσμίως να αγγίζει πλέον τις 40.000.

«Μια βασική αποστολή του ιδρύματος «All Within My Hands» είναι να στηρίζει την επείγουσα φροντίδα και τις κοινότητες, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές και τους φίλους μας να αναλάβουν δράση», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος του γκρουπ, Λαρς Ούλριχ (Lars Ulrich).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η οικογένεια των Metallica αναγνωρίζει τη σημασία της αιμοδοσίας και δεν δίστασε να συσπειρωθεί πίσω από αυτή τη σωτήρια προσπάθεια. Ο ενθουσιασμός τους, έκανε την πραγματική διαφορά και είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα τους», συμπλήρωσε.

Η καμπάνια ξεκίνησε με εθελοντικές αιμοδοσίες σε επιλεγμένους σταθμούς κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους του «M72 Tour» και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε εθνικό επίπεδο δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε θαυμαστές σε όλη τη χώρα.

Όσοι πρόσφεραν αίμα ή αιμοπετάλια σε οποιαδήποτε δράση του Ερυθρού Σταυρού από τις 29 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 (και δήλωσαν τη συμμετοχή τους), έλαβαν ένα συλλεκτικό T-shirt. Ταυτόχρονα, μπήκαν στην κλήρωση για μια κιθάρα ESP Snakebyte, η οποία έφερε ένα μοναδικό σχέδιο «Red Cross x Metallica από τον καλλιτέχνη Squindo ενώ ήταν υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του συγκροτήματος.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία έδωσε κίνητρο σε μια νέα γενιά αιμοδοτών: το 16% των συμμετεχόντων προσήλθαν για πρώτη φορά, με σχεδόν τους μισούς να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών.

Η ανταπόκριση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ετήσια αύξηση των αιμοδοτών της Gen Z, γεγονός που «υπογραμμίζει την ετοιμότητα αυτής της γενιάς να προσφέρει ουσιαστικά μέσα από απλές πράξεις κοινωνικής ευθύνης», όπως υπογράμμισε ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός.

«Αυτό που πέτυχαν οι Metallica και οι θαυμαστές τους φέτος είναι πραγματικά μνημειώδες, εμπνέοντας τους ανθρώπους να δώσουν αίμα για πρώτη φορά, ενώ παράλληλα ενεργοποίησαν εφήβους και νεαρούς ενήλικες γύρω από τη διαδικασία της δωρεάς», δήλωσε ο Ντάρεν Ιρμπι (Darren Irby), εκτελεστικός διευθυντής εθνικών συνεργασιών του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με το Variety, το φθινόπωρο, οι Metallica θα πραγματοποιήσουν μία σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας. Το πολυαναμενόμενο σόου με τίτλο «Life Burns Faster» αναμένεται την 1η Οκτωβρίου με τις παραστάσεις να διαρκούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ