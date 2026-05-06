Μετρώντας αντίστροφα μόλις τέσσερα εικοσιτετράωρα για τη μεγάλη επιστροφή των Metallica στην Αθήνα, ο παλμός της παγκόσμιας περιοδείας M72 χτυπά ήδη δυνατά στην πρωτεύουσα.

Με το Pop-Up Shop του συγκροτήματος να έχει ήδη δρομολογηθεί, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στη δημοσίευση των απαραίτητων οδηγιών για τη διευκόλυνση των χιλιάδων οπαδών που θα κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο.

Το Χρονικό της Συναυλίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου, το ΟΑΚΑ θα μετατραπεί σε επίκεντρο της rock σκηνής. Η τεράστια ζήτηση οδήγησε σε ένα γρήγορο sold out, καθιστώντας απαραίτητο τον προγραμματισμό της προσέλευσης για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη High Priority Promotions, το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής:

16:00: Άνοιγμα των πυλών για το κοινό.

18:00: Έναρξη των support acts με τους Knocked Loose.

19:00: Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Gojira.

20:30: Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Metallica.

Σημείωση: Λόγω της μεγάλης κοσμοσυρροής, συνιστάται η έγκαιρη άφιξη στον χώρο του σταδίου για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων στις εισόδους.

Τι πρέπει να αφήσετε στο σπίτι

Για την ασφάλεια όλων, η διοργανώτρια εταιρεία έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στα αντικείμενα που επιτρέπονται εντός του σταδίου. Σημειώστε ότι οι τσάντες σας δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος μια σελίδα Α4 (21cm x 30cm).

Στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται:

Επικίνδυνα υλικά: Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός βιντεοσκόπησης/ηχογράφησης, drones και λέιζερ.

Είδη άνεσης & αξεσουάρ: Μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα (σκαμπό, καρέκλες κ.λπ.), αιχμηρά κοσμήματα ή πολύ μακριές αλυσίδες.

Τρόφιμα & Ποτά: Αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, γυάλινα αντικείμενα, μεταλλικά θερμός και κουτάκια αναψυκτικών.

Άλλα αντικείμενα: Πανό, κοντάρια, σημαίες, μπάλες, κόρνες, καθώς και ζώα (με εξαίρεση τα ζώα βοηθείας).

Πρόσβαση στο ΟΑΚΑ: Πώς θα βρείτε τη θέση σας

Για τους κατόχους εισιτηρίων καθημένων:

Η είσοδος στο στάδιο μπορεί να γίνει από όλες τις κεντρικές πύλες (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρα), εκτός από τις πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Με βάση τη σήμανση, θα κατευθυνθείτε στις εξής εισόδους:

Είσοδος 1: Εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB και 23 έως 35.

Είσοδος 2: Για τις Θύρες 1 έως 5.

Είσοδος 8: Για τις Θύρες 6 έως 10.

Είσοδος 12: Για τις Θύρες 11 έως 15.

Είσοδος 17: Για τις Θύρες 16, 17 και 19 έως 22.

Πρόσβαση ΑΜΕΑ:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους εισέρχονται με το όχημά τους αποκλειστικά από την Πύλη Β της Λ. Σπύρου Λούη, όπου προβλέπεται στάθμευση στα Parking P2 και P3.

Parking: Για το ευρύ κοινό, διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης (αναζητήστε τη σήμανση «P»).