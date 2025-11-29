Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα «Μεθυστής – Στα χώματα της Κρήτης» κατάφερε από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του να συναρπάσει τους αναγνώστες.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου, που αναφέρεται στην περίοδο από το 1937 έως το 1945 και το οποίο αγκάλιασε ο κόσμος.

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να κυκλοφορήσει η πολυτελής συλλεκτική έκδοση του Μεθυστή, η οποία είναι ιδανική για δώρο.

Αυτή περιλαμβάνει το ηχητικό βιβλίο (audio book) με αφήγηση από τον ίδιο τον συγγραφέα, κομψή θήκη για στυλό με λάστιχο και υφή δέρματος, μοντέρνο στυλό διαρκείας με κλιπ, συλλεκτικό μαγνητικό σελιδοδείκτη καθώς και αναμνηστική κάρτα με ιδιόχειρο σημείωμα του Γιάννη Καλπούζου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 3 Δεκεμβρίου στις 20:30 θα παρουσιαστεί η συλλεκτική έκδοση του μυθιστορήματος του Γιάννη Καλπούζου, στο Public Café Συντάγματος.

Στην ανάγνωση αποσπασμάτων συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Λεωνίδας Κακούρης και Χρύσα Παπά, ενώ το μουσικό μέρος συνθέτουν η σοπράνο Μαρία Κόκκα, το ηπειρωτικό μουσικό σχήμα Λαλητάδες, η Μαρία Κετικόγλου (τραγούδι και κιθάρα) και ο Θαλής Συνοδινός (Κρητική λύρα και τραγούδι). Την παρουσίαση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Τόνια Χαρδαλούπα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Κρήτη 1937-1945. Χρόνια σαν αιχμηρές ακίδες, αλλά και με φωτεινά φτεροκοπήματα. Ο Νέστορας πορεύεται με την αρχή: Ευτυχώς χρωστάω στη ζωή και δε μου χρωστάει.

Η Αριάνθη αναρωτιέται: Μήπως αν τα βάνεις όλα σε τάξη σου ξεφεύγει η ζωή; Ο Μιχαλαριάς, με τη μισή καρδιά του από γρανίτη και την άλλη μισή από βαμβάκι, αφότου ξεκάμπισε στο χνούδι της γης, έζησε ωσάν μανιασμένος ταύρος.

Η πασίχαρη Βιολέτα δηλώνει: Ή με τον Τίτο ή σε μοναστήρι. Ο Ντιραβένας, καταπώς λέει, μετατρέπεται σε σκαντζόχοιρο για να μην τον φάνε οι αλεπούδες.

Η Καδιανιά αντροκαλεί τα κύματα. Στο πρόσωπο του Χαραλάμπη Γιανναδάκη σμίγει η έκρηξη με τη γαλήνη.Δικτατορία Μεταξά, το Ελληνοϊταλικό Μέτωπο, η μάχη της Κρήτης, η ανηλεής γερμανική κατοχή στο νησί και η αντίσταση.

Τα φοβερά κι εγκληματικά αντίποινα των Γερμανών, η προπαγάνδα και η κατατρομοκράτηση του λαού, η κοινωνική ανισότητα, τα δόντια της πείνας, μαυραγορίτες, δωσίλογοι, καταδότες, άνθρωποι χωρίς κανέναν ηθικό και ιδεολογικό φραγμό, αλλά κι εκείνοι που όταν στέκονται μπροστά σου χαμηλώνεις το βλέμμα όπως στην κονταριά του ήλιου.

Ξυπόλυτες αλήθειες και παπουτσωμένα ψέματα. Ανυπόταχτοι, αγωνιστές, σκιαγμένοι, υποκριτές, πολτοποιημένες συνειδήσεις, μίσος, απληστία και αχαριστία.

Η ψυχή της γυναίκας που χτυπήθηκε στο αμόνι της άνοιξης και του άντρα στο αμόνι του χειμώνα, ένα ματωμένο κροσσωτό κεφαλομάντηλο κι ο μεγαλύτερος πλούτος της ζωής: Δυο μάτια να σε θωρούν με λαχτάρα.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Μελάτες της Άρτας και από το 1983 ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Έχει γράψει 12 μυθιστορήματα: «Ιμαρέτ», «Σάος», «Άγιοι και δαίμονες», «Ουρανόπετρα», «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», «Ραγιάς», «Σέρρα», «Γινάτι», «Εράν», «Καλντερίμι» και «Μεθυστής».

Το «Ιμαρέτ» κυκλοφορεί και διασκευασμένο σε εφηβικό μυθιστόρημα (για παιδιά άνω των 10 ετών), με εικονογράφηση του σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά.

Επίσης έχει γράψει τρεις ποιητικές συλλογές, οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με πενήντα νέα ποιήματα στον τόμο: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΟΙΗΣΗ 2000-2017», τη συλλογή διηγημάτων: «Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ» και στίχους για 80 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα: «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», «Να ‘σουν θάλασσα», «Τι μου ‘χει φταίξει τι μου ‘χει λείψει», «Δέκα μάγισσες» και «Γιατί πολύ σ’ αγάπησα».

Η παραλογή «Ο λύκος», που εμπεριέχεται στη συλλογή διηγημάτων, βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος του πανεπιστημίου του Παλέρμο Ιταλίας.

Το μυθιστόρημα «Σέρρα» τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο Μυθιστορήματος Μικρασιατικού Περιεχομένου για τα έτη 2016-2018 και έχει μεταφραστεί στα αλβανικά.

Τα μυθιστορήματα «Γινάτι» και «Εράν» τιμήθηκαν με το Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public 2019 και 2021 αντίστοιχα.

Το μυθιστόρημα «Ιμαρέτ» τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και έχει μεταφραστεί στα πολωνικά, στα τουρκικά, στα αραβικά, στα αγγλικά από ελληνικό εκδοτικό οίκο και στα αλβανικά.