Μια νέα αρχή έκανε στη ζωή του ο αρσενικός κύκνος από τη λίμνη της Καστοριάς, ο οποίος έχασε το ταίρι του το 2022 (υπέκυψε στα τραύματα της έπειτα από επίθεση από αδέσποτα σκυλιά) και συγκίνησε με την αφοσίωση του και την πρόδηλη στεναχώρια του. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει περιβάλλον, μεταφέρθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων, όπου για πολύ καιρό ήταν μοναχικός, ωστόσο μετά από 3,5 χρόνια εντοπίστηκε, όχι μόνο με ταίρι, αλλά με οικογένεια!

Για αυτή την ιστορία αγάπης, απώλειας και ελπίδας μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την «Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος και Σταθμός Περίθαλψης Άγριων Ζώων Καστοριάς». Όπως επισήμανε και είχε καταγράψει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε κείμενο το 2022, ο αρσενικός κύκνος και το πρώτο του ταίρι βρέθηκαν στη λίμνη της Καστοριάς για περίθαλψη από την Κρήτη και την Εύβοια.

Η ψυχρή αντιμετώπιση των ντόπιων κύκνων τούς έφερε κοντά και, έκτοτε, περνούσαν μαζί κάθε λεπτό της ημέρας. Η σχέση τους μετρούσε 8 με 10 μήνες όταν, σε ένα απομακρυσμένο σημείο της λίμνης η θηλυκιά του ζευγαριού δέχτηκε επίθεση από σκυλιά και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στον Σταθμό Περίθαλψης της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς,.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές που έκαναν τον κ. Παναγιωτόπουλο να σκιρτήσει,καθώς ο κύκνος δεν έφευγε από το πλευρό της. Όταν, δυστυχώς, η θηλυκιά υπέκυψε στα τραύματα της, ο αρσενικός παρέμενε έξω από τον Σταθμό για μέρες, περιμένοντάς τη να γυρίσει. Έπειτα, σταμάτησε να τρώει και δεν δεχόταν καμία βοήθεια.

Τελικά, μεταφέρθηκε στη λίμνη Παμβώτιδα στα Ιωάννινα, με την ελπίδα η αλλαγή περιβάλλοντος να του κάνει καλό. «Δεν τον μεταφέραμε σε μια λίμνη στη Δυτική Μακεδονία για να μην μπορέσει να γυρίσει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος,

Στο νέο του περιβάλλον ο αρσενικός κύκνος ήταν θλιμμένος και μοναχικός, κάτι που πιστοποίησε και ο ίδιος και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τον επισκέφθηκε.

Ο χρόνος, όμως, αποδείχθηκε γιατρός και έχει πλέον νέο ταίρι και τρία μικρά κυκνάκια για να φροντίζει. «Είναι αρκετά δύσκολο ο κύκνος να ξαναζευγαρώσει γιατί είναι μονογαμικά ζώα», εξήγησε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε χαριτολογώντας ότι η θηλυκιά που τον έπεισε να αφήσει πίσω τον μοναχικό βίο, σίγουρα είναι ξεχωριστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ