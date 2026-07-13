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Αυτό το καλοκαίρι, το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους σε μια αξέχαστη εμπειρία διανυκτέρευσης, όπου η γνώση γίνεται περιπέτεια και οι εφευρέσεις της αρχαιότητας ζωντανεύουν!

Το πρόγραμμα της βραδιάς

20:00 | Υποδοχή & γνωριμία

Η περιπέτεια ξεκινά με την υποδοχή των παιδιών και μια συναρπαστική περιήγηση στους χώρους του Μουσείου.

Δημιουργία & παιχνίδι

Οι μικροί επισκέπτες γίνονται δημιουργοί, κατασκευάζοντας το δικό τους έργο εμπνευσμένο από τις αρχαίες ελληνικές εφευρέσεις. Η βραδιά συνεχίζεται με μουσική, ποίηση, εικαστικά, διαδραστικά παιχνίδια και δείπνο ανάμεσα στα εκθέματα.

Νυχτερινή αποστολή μυστηρίου

Όταν πέσει η νύχτα, το μουσείο αλλάζει όψη. Τα παιδιά αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τον χαμένο Τετράντα του Ιππάρχου, που έκρυψε η γλαύκα της θεάς Αθηνάς, λύνοντας γρίφους και δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους ως μικροί ντετέκτιβ.

Κάτω από τον έναστρο ουρανό

Μετά την αποστολή, θα «μετρήσουν τ’ άστρα», θα γνωρίσουν αστερισμούς, μυθικούς ήρωες και θρυλικά πλάσματα που ταξιδεύουν στον νυχτερινό ουρανό.

Ώρα για ύπνο… στο Μουσείο!

Η βραδιά ολοκληρώνεται με στρωματσάδα στους χώρους του Μουσείου. Οι μύθοι της αρχαίας Ελλάδας θα τους κρατήσουν συντροφιά μέχρι το επόμενο πρωί, όταν θα τους ξυπνήσειτο ευφυές ξυπνητήρι του Πλάτωνα!

Μετά το πρωινό και ένα δώρο-έκπληξη, η εμπειρία ολοκληρώνεται στις 09:00.

Τι πρέπει να έχει μαζί του κάθε παιδί

• Άνετα ρούχα

• Υπνόσακο

• Παντόφλες

• Οδοντόβουρτσα & οδοντόκρεμα

• Φακό

Μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία γεμάτη γνώση, φαντασία, δημιουργικότητα και παιχνίδι περιμένει τους μικρούς εξερευνητές!

• Ημερομηνίες διεξαγωγής δράσεων: Σάββατο 18 & 25 Ιουλίου

• Ώρα άφιξης στο Μουσείο: 20.00

• Ώρα αποχώρησης: 09.00 π.μ.

• Τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής: 211 411 0044 •

• Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα •

• Κόστος: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες

«Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας»

Πινδάρου 6 & Ακαδημίας,

Κολωνάκι, 10671

T.: 211 411 0044, 6907292002