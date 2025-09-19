Μια βαθιά συγκινητική, συγκλονιστική μουσική συνάντηση που αναδεικνύει την οικουμενικότητα του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και τον διεθνή χαρακτήρα της μουσικής του, θα εξελιχθεί στο Ηρώδειο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστές τον υπέρλαμπρο τενόρο Μάριο Φραγκούλη, και την πιανίστα στενή συνεργάτιδα του Τατιάνα Παπαγεωργίου, οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό του συνθέτη σε ιστορικές συναυλίες του. Μια βραδιά που φέρνει και πάλι κοντά αγαπημένους συνοδοιπόρους και μουσικούς του Μίκη, που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει βαθιά το έργο του.

Μια συναυλία που συνδυάζει μοναδικά τη συμφωνική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τα μεγάλα έργα του, όπως το Canto General, το Canto Olympico, το Άξιον Εστί, που πραγμάτωσαν αυθεντικά τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, καθώς και τα σπουδαία τραγούδια του, που έκαναν τον γύρο του κόσμου και τραγουδήθηκαν από δημοφιλείς ξένους ερμηνευτές, όπως οι: Εντίθ Πιάφ, Beatles, Τζόαν Μπαέζ, Σίρλεϊ Μπάσει, Ζορζ Μουστακί, Μαρίνο Μαρίνι, Μίλβα, Αλμπάνο, ΓκιζέλαΜάι, κ.α.

Γι αυτό το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα τραγούδια του σε πολλές διαφορετικές γλώσσες όπως ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά.

Παράλληλα στο πλαίσιο της οικουμενικότητας του Μίκη Θεοδωράκη στη συναυλία θα ακουστούν αποσπάσματα από τα σάουντρακ από τις διεθνείς κινηματογραφικές επιτυχίες του από ταινίες όπως από τον περίφημο Ζορμπά, το Σέρπικο, το Ζ, τη Φαίδρα, καθώς και τα: Honeymoon, State of Siege, LesAmants de Teruel, Uneballe au Coeur, Actas de Marusia.

Έργα που αναδεικνύουν το αστείρευτο ταλέντο και το πολυδιάστατο έργο του μεγάλου Έλληνα δημιουργού, ο οποίος διέπρεψε και ως κινηματογραφικός συνθέτης, αποσπώντας πλήθος διεθνών βραβείων ως αναγνώριση της προσφοράς του στον πολιτισμό.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο καταξιωμένος Έλληνας τενόρος Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος με το υψηλό καλλιτεχνικό του ανάστημα, έχει διαγράψει μια αστραφτερή διεθνή καριέρα στις μεγαλύτερες συναυλιακές σκηνές του κόσμου και ο ίδιος ο Μίκης του εμπιστεύθηκε το 1998 το Άξιον Εστί, σε μια συναυλία-ορόσημο της συνεργασίας τους στο Ηρώδειο, την οποία διηύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης. Μια μεγίστης σημασίας καλλιτεχνική συνάντηση, που έγραψε ιστορία και συνεχίστηκε με ερμηνείες άλλων εμβληματικών έργων και την συνεχή ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού.

Στις ερμηνείες συμμετέχει ο Γαλλο-καναδός MarcDevigne, εξαιρετικά ταλαντούχος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ανατέλλων αστέρας στη διεθνή σκηνή με μια βελούδινη φωνή και πλήθος διακρίσεων.

Μαζί τους επί σκηνής η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, γνωστή για την μακροχρόνια αφοσίωσή της στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, στενότατη συνεργάτιδα του ως πιανίστα και μουσικολόγος από το 1998, όταν ερμήνευσε στο Queen Elizabeth Hall το Κοντσέρτο για Πιάνο με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως σημειώνει με αφορμή τη μοναδική συναυλία ο Μάριος Φραγκούλης, μοιράζοντας μαζί μας τις μνήμες του από τον συνθέτη:

«Για μένα, ο Μίκης δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος συνθέτης. Ήταν δάσκαλος, καθοδηγητής, φίλος. Είχα την τύχη να διδαχτώ από τον ίδιο το Άξιον Εστί να ακούσω από τα χείλη του τι σημαίνει να μελοποιείς την ψυχή ενός λαού, να δίνεις πνοή στην ποίηση, να κάνεις τη μουσική όχημα ελευθερίας.

Περάσαμε πολλές στιγμές μαζί, στο σπίτι του, με θέα την Ακρόπολη. Συζητούσαμε για την τέχνη, τη μουσική, για την Ελλάδα που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με το έργο του. Εκεί, ανάμεσα σε κουβέντες, σε σιωπές, σε μελωδίες που έμοιαζαν να αναδύονται από την ίδια την ψυχή του, ένιωθα το βάρος αλλά και το μεγαλείο της παρουσίας του.

Και πάντα, δίπλα μας, ο καπνός από τα πούρα που του έστελνε κάθε χρόνο ο FidelCastro από την Κούβα δώρα φιλίας, αγάπης και ειρήνης. Ένα ακόμη σημάδι πως ο Μίκης υπήρξε παγκόσμιος, κι όμως βαθιά Έλληνας. Για μένα, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν και θα είναι ένας φωτεινός ορίζοντας. Ένας άνθρωπος που με έμαθε πως η μουσική δεν είναι απλώς ήχοι και νότες, αλλά μνήμη, πάθος, πατρίδα, πανανθρώπινη αγκαλιά.»

Από την πλευρά της η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει και τη συνολική ενορχηστρωτική επιμέλεια της βραδιάς, θυμάται από τη συνύπαρξη της με τον Μίκη Θεοδωράκη:

«Επί σκηνής συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το 1998 στο κατάμεστο Queen Elizabeth Hall με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, ως σολίστ στο Κοντσέρτο του για πιάνο που μου εμπιστεύτηκε.Ένιωσα τη μοναδική δύναμή του να συμπαρασύρει διευθύνοντας την κορυφαία ορχήστρα σε μια εκστατική στιγμή.Ακολούθησαν ατέλειωτες ώρες μελέτης δίπλα του από το 1997 ως το τέλος. Στο αρχείο του, στα πολύτιμα μουσικά του χειρόγραφα, στο σπίτι της Ακρόπολης, στο Βραχάτι και φέραμε στο φως έργα ανέκδοτα που έπαιζα και διηύθυνε.

Μαέστρο μου,σε ευχαριστώ για το ταξίδι ζωής και θα πορεύομαι με φάρο αυτήν τη μεγαλειώδη μουσική που πηγάζει από την ελληνική ψυχή σου και τις θυσίες της ζωής σου για έναν δικαιότερο κόσμο.»

Η παραγωγός της συναυλίας Ελισάβετ Παπαγεωργίου, η οποία έχει διοργανώνει πολλές σπουδαίες βραδιές, αναδεικνύοντας το έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, σημειώνει, κοιτώντας μερικές από τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την κοινή τους πορεία:

«Μίκης Θεοδωράκης, φωτογραφίες σαν χθες, Ηρώδειο, Οκτώβριος 2007 μια από τις συναυλίες που άφησαν εποχή! Μια συναυλία σταθμός της συνάντησης όλων όσων θα δείτε στο Ηρώδειο στις 19 Σεπτεμβρίου. Ήμασταν όλοι πολύ νέοι, o Μάριος, η Τατιάνα, ο Μιχάλης… πόσος ενθουσιασμός, πόσα όνειρα κάτω από τη σκέπη του Μίκη Θεοδωράκη.

Για την Τατιάνα και εμένα το 1997 είναι το έτος σταθμός, όταν τον γνωρίσαμε, από εκεί και πέρα ένα μεγάλο ταξίδι, μουσικής, παραστάσεων, διοργανώσεων, συνομιλιών. Καλοκαίρια και χειμώνες, Πρωτοχρονιές, γενέθλια, κάθε Κυριακή στο σπίτι του, το καθορισμένο μας ραντεβού…

Αθήνα, Βραχάτι, Λονδίνο, Παρίσι, χειρόγραφα, βιβλία, ηχογραφήσεις, πόντιουμ, ορχήστρες, θέατρα, συναυλίες, παρτιτούρες, εντάσεις, τηλέφωνα, γράμματα, συναντήσεις, ώρες συνεργασίας πολύτιμες, με μια βαριά ευθύνη.Πάντα παρών, επιεικής με το ανθρώπινο λάθος, χιουμορίστας, τρυφερός εξισορροπητικός με ένα του βλέμμα, αφοπλιστικός με ένα του νεύμα.

Ζήσαμε πολλά χρόνια με την αγωνία μην τον χάσουμε… τώρα βαδίζουμε στο δρόμο που μας έδειξε. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Δεν του άρεσαν καθόλου αυτές οι επέτειοι, όμως είναι πάλι δυναμικά παρών.Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον Μίκη Θεοδωράκη και όσα χάρισε σε εμάς που τον ζήσαμε.Πηγή έμπνευσης ανεξάντλητη, μετέτρεπε το σκοτάδι σε φως.

Ηρώδειο 2025, «Ο Οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης».Σας ευχαριστώ όλους Μάριε, Μιχάλη, Τατιάνα, και όλους όσους μας βοήθησαν.Μαέστρο μου,το σχεδιάσαμε όπως νομίζουμε ότι θα σου άρεσε, όπως μας έμαθες.Η συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και στον πατέρα μας Αχιλλέα Παπαγεωργίου που στάθηκε η αιτία να γνωρίσουμε τον Μίκη, πέταξαν και οι δυο μακριά, μας άφησαν αυτά τα μεγάλα δώρα και για εμάς είναι πάντα παρόντες.»

Τη συναυλία πλαισιώνει συμφωνική ορχήστρα μαζί με καταξιωμένους σολίστ, συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφουν ο Κώστας Παπαδούκας και η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος.

H συναυλία πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Αθλητικού Σωματείου για άτομα με αναπηρίες, με την υποστήριξη της ΔΕΗ ως μέγα χορηγού.

Λόγω του σκοπού τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Χορηγοί επικοινωνίας ΕΡΤ, ΣΤΑΣΥ,AIA,Interbuss.

Ώρα Έναρξης: 21:00

