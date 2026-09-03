Τέσσερις μόλις παραστάσεις έμειναν για να ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή περιοδεία μιας από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές των δύο τελευταίων θεατρικών σεζόν. Η μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια συνέχισε τα διαρκή sold out και το καλοκαίρι, στα ανοιχτά θέατρα της Αττικής, με το κοινό να καταχειροκροτεί τη Νένα Μεντή και την ξεχωριστή ερμηνεία της. Απομένουν ελάχιστα εισιτήρια για τις παρατάσεις σε Λαύριο (6/9), Χαλκίδα (12/9), Αιγάλεω (15/9) και Βριλήσσια (18/9).

Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας.

Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία – φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Σταθμοί περιοδείας:

06/09/2026 Λαύριο, Πολιτιστικό & Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

12/09/2026 Χαλκίδα Θέατρο «Ορέστης Μακρής»

15/09/2026 Αιγάλεω, Θέατρο «Αλέξης Μινωτής»

18/09/2026 Βριλήσσια, Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/mia-zoi-o-monologos-mias-modistras-periodeia/