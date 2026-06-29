Στο δέκατο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, το φιλμ «Michael» της Lionsgate συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον τη βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Με συνολικά έσοδα 977,4 εκατομμύρια δολάρια, η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Μάικλ Τζάκσον σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, κατέρριψε το ρεκόρ του «Oppenheimer» της Universal η οποία έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του «Michael» στις αίθουσες, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Oppenheimer» είχε ολοκληρώσει την εντυπωσιακή του διαδρομή στα 975,8 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση του είχε ενισχυθεί σημαντικά από τον θρίαμβο στα Όσκαρ με 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), αλλά και από την πρεμιέρα που έγινε στην Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2024, οκτώ μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία.

Από την πλευρά του, το «Michael», το οποίο έκανε ντεμπούτο στις αίθουσες τον Απρίλιο, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 370,2 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ η διεθνής του πορεία αγγίζει τα 607,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η προσδοκία είναι η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του Τζάκσον, Τζαφάρ στον ομώνυμο ρόλο, να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Αν τα καταφέρει, θα γίνει η δεύτερη ταινία που το επιτυγχάνει μέσα στο έτος, μετά το «Super Mario Galaxy Movie» των Universal/Illumination.

Το νέο ορόσημο έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το «Michael» ξεπέρασε το «Bohemian Rhapsody» ($911 εκατ.) κερδίζοντας τον τίτλο της πιο κερδοφόρας μουσικής βιογραφίας όλων των εποχών με τον διάσημο παραγωγό Γκράχαμ Κινγκ να βρίσκεται πίσω και από τις δύο τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ