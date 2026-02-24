Ακολουθώντας τη Μήδεια μέσα από τον αυτούσιο λόγο των κειμένων του Ευριπίδη, η παράσταση εστιάζει στην πορεία της ως σύμβολο «ξεριζωμού». Μια γυναίκα πρόσφυγας, ξεριζωμένη από την πατρίδα της, την Κολχίδα, φτάνει σε μια δεύτερη πατρίδα την Κόρινθο – χωρίς πολιτικά δικαιώματα – διπλά εξόριστη, από τον τόπο και το γένος της, βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως «ξένη» και την εξορία της ψυχής, προδομένη από τον θεό έρωτα/δαίμονα στο πρόσωπο του Ιάσονα.

Τρεις ερμηνευτές αφηγούνται την ιστορία της Μήδειας ενσωματώνοντας στο κείμενο θραύσματα λέξεων από τη Μήδεια και την Ιοκάστη του Γιάννη Κοντραφούρη.

Η παράσταση εξελίσσεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη και «συνομιλεί» με το ομώνυμο έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες Γλύπτες, του Γιαννούλη Χαλεπά, Μήδεια ΙΙΙ (Γύψος, 72 × 44 × 26 εκ.), μέσα από τις φωτιστικές «παρουσίες» και τις ιδιαίτερες αντανακλάσεις της γυάλινης προθήκης, προσφέροντας εντυπωσιακές, διαφορετικές οπτικές θέασης, σε κάθε θεατή.

Η παράσταση Μήδεια Έξοδος ΙΙΙ, αναδεικνύει την φιλοσοφική διάσταση του ξεριζωμού, τον αέναο εκτοπισμό γυναικείων πληθυσμών, τη γυναικεία οντότητα, τη σύγκρουση με την ταυτότητα «ξένη», τις δύσκολες συνθήκες ενσωμάτωσης στις «νέες πατρίδες» και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/Συρραφή κειμένων/Απόδοση: Κωνσταντίνος Χατζής

Butoh: Ιωάννα Γκαραγκούνη

Φωτισμοί/Κοστούμια: Ομάδα Χρώμα

Φωτογραφίες: Άγγελος Χιλλ

Ερμηνεύουν:

Τζίνα Θλιβέρη

Θάνος Στασινός

Κωνσταντίνος Χατζής

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Στρατού, Γουδή

Ημερομηνίες: 25 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου, Τετάρτη έως Κυριακή Ώρα έναρξης: 19:30

Διάρκεια: 70’

Γενική Είσοδος:15€