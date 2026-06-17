Σε παράσταση-φαινόμενο εξελίσσεται η «Μήδεια» του Nikita Milivojević με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. 20 μέρες πριν την έναρξη της πολυαναμενόμενης περιοδείας της και με τα εισιτήρια για τις παραστάσεις του Ιουλίου στην Αθήνα να έχουν ήδη εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες της ανακοίνωσής της, ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως ανακοινώνει το άνοιγμα της προπώλησης και των παραστάσεων του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, κατόπιν των διαδοχικών sold out και της τεράστιας ζήτησης από το κοινό.

Βεάκειο 1/9, Παπάγου 3/9, Πετρούπολη 5/9, Λυκαβηττός 6/9, Κορυδαλλός 7/9, Ηλιούπολη 12/9, Βριλήσσια 14/9, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη 15/9.

Με την παράσταση αυτή η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της, στον εμβληματικό ρόλο, ενώ ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

Πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εξαιρετικό δωδεκαμελή θίασο. Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Δείτε το νέο ενημερωμένο πρόγραμμα της περιοδείας για όλη την Ελλάδα και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας Εδώ

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Διασκευή: NikitaMilivojevic

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: AmaliaBennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη

VisualIdentity – Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Πρωταγωνιστούν:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Κατερίνα Νταλιάνη

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Κυριακή 05/07/2026 – 21:00

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ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τρίτη 07/07/2026 – 21:15

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ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

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ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Τρίτη 04/08/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ

ΠΑΤΡΑ

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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τρίτη 01/09/2026 21:00

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ

Πέμπτη 03/09/2026 21:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Σάββατο 05/09/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τρίτη 06/09/2026 – 21:00 [τελευταία εισιτήρια]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Δευτέρα 07/09/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Σάββατο 12/09/2026 21:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ»

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Δευτέρα 14/09/2026 21:00

ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ» – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ – ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Τρίτη 15/09/2026 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

https://www.ticketservices.gr/event/medea-tour-summer-2026