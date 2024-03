Ο Μικ Τζάγκερ έγραψε έναν συγκινητικό πρόλογο για τον κατάλογο της δημοπρασίας της συλλογής του κόμη Μανφρέντι Ντέλα Γκεραρντέσκα του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, συλλέκτη και εμπόρου έργων τέχνης που πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 60 ετών, το 2022.

Ο οίκος δημοπρασιών Dreweatts χαρακτηρίζει τον Γκεραρντέσκα ως «μία από τις πιο ισχυρές, πολυμαθείς και πολυαγαπημένες προσωπικότητες» στη διεθνή σκηνή τέχνης και ντιζάιν, τονίζοντας ότι μεγάλωσε σε οικογένεια Ιταλών ευγενών ανάμεσα στις γκαλερί και τα μουσεία της Φλωρεντίας.

Στον πρόλογό του, ο Τζάγκερ θυμάται ότι γνώρισε τον Γκεραρντέσκα μέσω της φίλης του Ντόρα, κόρης του πρίγκιπα Ρούπερτ Λεβενστάιν διευθυντή επιχειρήσεων των Rolling Stones, με τον οποίο ο τραγουδιστής του συγκροτήματος συνεργάζεται από τη δεκαετία του ’60, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Η Ντόρα Λεβενστάιν ήταν παντρεμένη με τον Γκεραρντέσκα από το 1998 μέχρι τον θάνατό του. Ο Τζάγκερ παρευρέθηκε στο γάμο τους στο Λονδίνο με την τότε σύζυγό του, το σούπερ μόντελ Τζέρι Χολ και τον γιο τους Γκάμπριελ.

«Ένα από τα πολλά χαρίσματα του Μανφρέντι ήταν η χαρά του για την ανακάλυψη, είτε ήταν μέρη, είτε άνθρωποι είτε τέχνη» έγραψε ο θρύλος της ροκ. «Οι οικογένειές μας ταξίδεψαν πολύ μαζί – επισκεφτήκαμε τα κάστρα του Λίγηρα, το Μουσείο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο κάστρο του Κλο-Λυσέ, μουσεία στη Φλωρεντία, την Αγία Πετρούπολη και ακόμη τις άγριες περιοχές της Αφρικανικής Σαβάνας!» ανέφερε.

«Είτε αναζητούσε πανοπλίες, ή έργα αναγεννησιακής τέχνης, ο Μανφρέντι είχε πάντα κάποιες γνώσεις να μεταδώσει» τόνισε.

«Έπρεπε μόνο να επισκεφτείς ένα από τα σπίτια του Μανφρέντι για να εκτιμήσεις την αίσθηση του στυλ και της διακόσμησης του» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε «βαθιά» γνώση και σύνδεση με την ιστορία της τέχνης.

Τον Απρίλιο ο οίκος Dreweatts διοργανώνει τη δημοπρασία με τίτλο «Alchemy of Design: The Collection of Count Manfredi della Gherardesca» με έργα από την ιδιωτική συλλογή του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, συλλέκτη, εμπόρου έργων τέχνης και επιμελητή.