Η Μικαέλα Δανά είναι μια ηθοποιός με καλλιτεχνική ευαισθησία και βαθιά αγάπη για την τέχνη της υποκριτικής. Με αφοσίωση, εκφραστικότητα και ουσιαστική προσέγγιση στους ρόλους της, αναζητά πάντα την αλήθεια των χαρακτήρων που ενσαρκώνει, αναδεικνύοντας τις πιο όμορφες, αλλά και τις πιο σύνθετες πλευρές της ανθρώπινης φύσης. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά» του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Παλατσέσκι, στο Θέατρο 104, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Παπακώστα, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερη θεατρική δημιουργία που συνδυάζει το χιούμορ, τον σαρκασμό, τον συμβολισμό και τη φιλοσοφική αναζήτηση.

Στον ρόλο της Ολίβας, μιας γυναίκας που επιλέγει να ακολουθήσει την καρδιά της, να αγαπήσει ελεύθερα και να υπερασπιστεί τις αξίες της με θάρρος και αξιοπρέπεια, η Μικαέλα Δανά δίνει ζωή σε μια ηρωίδα γεμάτη συναίσθημα, δύναμη και εσωτερικό φως. Μέσα από την ερμηνεία της αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της αγάπης, της πίστης, της ελευθερίας και της ανθρωπιάς.

Στη συζήτησή μας, η ηθοποιός μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς για τη δύναμη του θεάτρου να μας συγκινεί, να μας αφυπνίζει και να μας φέρνει πιο κοντά στον αληθινό μας εαυτό. Μιλά για την ανάγκη να διατηρούμε την ανθρωπιά μας, να πιστεύουμε στις αξίες μας και να ανακαλύπτουμε τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, χωρίς να αναζητούμε διαρκώς σωτήρες έξω από εμάς.

Παράλληλα, μας ταξιδεύει στον ιδιαίτερο κόσμο της Ολίβας, αποκαλύπτοντας τη συναισθηματική διαδρομή της ηρωίδας της και όσα την αγγίζουν περισσότερο σε αυτή τη θεατρική συνάντηση. Με αμεσότητα και αγάπη για τη δουλειά της, μιλά για την ανταπόκριση του κοινού και τη μαγεία μιας παράστασης που αφήνει χώρο στη σκέψη, στο συναίσθημα και στην προσωπική αναζήτηση.

Μια δημιουργική συνάντηση με μια ηθοποιό που αγαπά να ανακαλύπτει την ουσία πίσω από κάθε ρόλο και να μοιράζεται με το κοινό τη συγκίνηση και τη μαγεία του θεάτρου. Γιατί, τελικά, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι να παραμένουμε αληθινοί, να αγαπάμε και να κρατάμε ζωντανό μέσα μας το πιο φωτεινό κομμάτι της ανθρωπιάς μας.

Ο Περελά έρχεται σε έναν κόσμο που αναζητά απεγνωσμένα έναν σωτήρα, αλλά τελικά η ίδια κοινωνία που τον αποθεώνει τον καταδικάζει. Πόσο εύκολα πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουμε τα είδωλά μας και πόσο δύσκολα αντέχουμε την πραγματική τους φύση;

Συχνά καθρεπτιζόμαστε σε κάποιον άλλον και όταν ο καθρέπτης σπάει δεν μας μένει τίποτα πια πάρα μόνο εμείς και οι θραυσματικές αναμνήσεις του ειδώλου μας.

Η «ελαφρότητα» στον κόσμο του Περελά δεν σημαίνει επιπολαιότητα, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις και να αντιμετωπίζεις τη ζωή. Εσείς τι κρατάτε από αυτή τη φιλοσοφία; Μήπως έχουμε ανάγκη από περισσότερη ελαφρότητα στην εποχή μας;

Έχουμε ανάγκη από ανθρωπιά , εδώ ο Άλντο Παλατσέσκι διαπραγματεύεται την ηθική των ανθρώπων με τον όρο ‘’ελαφρότητα’’ κατά την γνώμη μου (κάτι που τον απασχολεί σε όλα του τα έργα) άρα ναι η ανθρώπινη ηθική θα πρέπει να είναι ο γνώμονας και για εμάς σήμερα.

Πώς προσεγγίσατε τον ρόλο σας μέσα σε ένα τόσο ιδιόμορφο και αλληγορικό έργο; Υπήρξε κάτι στον χαρακτήρα σας που σας δυσκόλεψε ή σας εξέπληξε κατά τη διάρκεια των προβών;

Αρχικά με κατανόηση και αγάπη προσπάθησα να καταλάβω την Ολίβα μου, μια γυναίκα που πάει κόντρα στους κοινωνικούς κανόνες της εποχής, καθώς απορρίπτει τις κοινωνικές συμβάσεις που θέλουν την γυναίκα απλό ακόλουθο , ερωτεύεται τον παρα-ξένο Περελά , τον υπερασπίζεται και φτάνει στο σημείο να δώσει την ζωή της για τις αξίες που πρεσβεύει. Οι θυσίες με εκπλήσσουν πάντα.

Ο Περελά αποθεώνεται από μια κοινωνία που αναζητά έναν σωτήρα, αλλά όταν εκείνος δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, στρέφεται εναντίον του. Βλέπετε σε αυτή τη συμπεριφορά της κοινωνίας παραλληλισμούς με τη σημερινή εποχή; Και τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αποθεώνουν τόσο εύκολα κάποιον και να τον απορρίπτουν εξίσου εύκολα;

Η ικανότητα των ανθρώπων σε περιόδους κρίσεις να δημιουργούν πρότυπα μεσσίες ηγέτες είδωλα και ινδάλματα είναι κάτι που με απασχολεί… Είναι σαν να θέλουμε να πιαστούμε από κάποιον και τελικά να προσδοκούμε τόσα πολλά από αυτόν χάνοντας την πίστη στις δυνάμεις μας.

Στην παράσταση η σχέση του Περελά με τη Μαρκησία εισάγει μια πιο τρυφερή και ανθρώπινη διάσταση μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. Τι μπορεί τελικά να προσφέρει η αγάπη σε έναν άνθρωπο που όλοι οι άλλοι είτε αποθεώνουν είτε απορρίπτουν;

Να τον ενδυναμώσει και να τον κάνει να δει τις ανθρώπινες πτυχές του…

Η παράσταση βρίσκεται ήδη στη σκηνή του Θεάτρου 104 εδώ και λίγες ημέρες. Πώς είναι η πρώτη επαφή με το κοινό; Έχετε παρατηρήσει κάποια αντίδραση ή στιγμή που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση;

Μου κάνει εντύπωση η αποδοχή του κόσμου, ένα έργο τόσο αλληγορικό – φιλοσοφικό και καθόλου εύκολο πως κεντρίζει το ενδιαφέρον του μέσου θεατή.

Αν μπορούσατε να κρατήσετε μία μόνο σκέψη από τον κόσμο του Περελά και να την πάρετε μαζί σας έξω από τη σκηνή, ποια θα ήταν αυτή;

Το ότι στο τέλος του έργου, στο φευγιό του, αφήνει το μόνο ανθρώπινο που έχει πάνω του ως άνθρωπος -καπνός, τα παπούτσια του σαν κώδικά. Ο μόνος νόμος δηλαδή που γράφει είναι η αγνότητα της ανθρωπιάς.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Το μέλλον είναι δυσμενώς αβέβαιο, θα ήθελα όμως να είναι και ευχάριστα απρόβλεπτο… Ίδωμεν!

Πληροφορίες:

Ηθοποιοί: Τάσσος Αλατζάς, Μικάελα Δανά, Άγγελος Αγγελακόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Θεοφάνους

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Αθήνα

Τηλέφωνο: 695 126 9828

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00.